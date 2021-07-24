بعد ارتفاع أسعار البنزين.. مراقبة سيارات الأجرة لضمان عدم استغلال المواطنين بسيناء

تراقب محافظة شمال سيناء، سائقي سيارات الاجرة والميكروباصات التي تعمل علي مختلف خطوط السير لضمان عدم استغلال المواطنين برفع تسعيرة الأجرة بعد تعديل اسعار بيع منتجات البنزين..وذلك من خلال حملات رقابية لملاحقة المخالفين من السائقين باستغلال المواطنين زيادة أسعار البنزين.

حملات رقابية

ووجه اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، كافة الجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة بتشكيل حملات رقابية مشتركة من مديرية التموين والتجارة الداخلية وإدارة المواقف وإدارة مرور شمال سيناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين وخاصة سائقي التاكسي المخصوص بالعريش، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

أكد علاء الدين سمري مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، علي التزام محطات الوقود بالمحافظة بتسعيرة الوقود الجديدة، بعد جرد المخزون في المحطات على مستوى المحافظة عقب زيادة سعر الوقود.. حيث بدأ تفعيل السعر الجديد، وذلك بعد انتهاء عمليات الجرد وتسجيل الأرصدة بجميع المحطات، مشيرًا إلى أن جميع محطات الوقود في نطاق المحافظة التزمت بالأسعار الجديدة.

يذكر أنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم، وجاءت الأسعار الجديدة بواقع 6.75 جنيه للتر البنزين (80)، و8 جنيهات للتر البنزين (92)، و9 جنيهات للتر البنزين (95)، مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذا تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3.900 جنيه للطن.