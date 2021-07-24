في وقت قصير.. طريقة عمل زربيان لحم بقدر الضغط

تعد طريقة عمل زربيان لحم بقدر الضغط أسرع من تحضيره في الحلل العادية؛ بحيث تأخذ 30 دقيقة على النار، لذا فإن كنتي تريدين تحضير وجبة سريعة على الغذاء، فعليك بمتابعة هذه الوصفة بالتفصيل، وسوف تنال إعجاب عائلتك وأطفالك.







وقد الشيف سنان بطرس طريقة عمل زربيان لحم بقدر الضغط، وتحضيرها مع اللحم والخضروات تصبح وجبة متكاملة غنية بكل العناصر، وهي وصفة تتمتع بمذاق شهي ومختلف، بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات لتحضيرها.



زربيان لحم بقدر الضغط

زربيان لحم بقدر الضغط

مقادير زربيان لحم بقدر الضغط :

3 اكواب رز مزة مغسول و منقوع

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 كيلو لحم غنم

2 حبة بطاطس كبيره مقطعه قطع كبيرة



بهارات صحيحه :

2 هيل

قرنفل

اعواد قرفة



في الخلاط:

1 علبة زبادي

2 فص ثوم

1/3 كوب بصل مقلي

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة

الكركم

القرفة

1 ملعقة كبيرة من كمون

ملح

بهار مشكل



طريقة عمل زربيان لحم بقدر الضغط :

1- نضع الزيت في قدر الضغط على وضع التسخين و نشوح اللحم حتى يتغير لونه.

2- يوضع البطاطس والبهارات الصحيحة فوق اللحم و تقلب.

3- توضع خلطة الزبادي فوق اللحم، ويضغط القدر لمدة ٤٠ دقيقة.

4- بعدها نفتح القدر و نضع الارز و نزيد كمية الماء عند الحاجة؛ بحيث يصبح مستوى الرز تماما و يضغط ل 12 دقيقة.

5- نفتح القدر ثم نضيف قليل من ماء الزعفران والبصل المقلي و يبخر الارز و تقدم زربيان اللحم .