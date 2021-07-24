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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصلاح خط 400 ملي المتفرع من طرد محطة بني أحمد بالمنيا

إصلاح خط مياة بني
إصلاح خط مياة بني أحمد بالمنيا

أعلن اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا انتهاء اعمال اصلاح خط مياة شرب قطر 400 ملي متفرع من خط طرد محطة بنى أحمد الشرقية ويغذى القرية بأكملها. حيث جرى الحفر والإصلاح علي مدار الساعه حتي تم الانتهاء من اصلاحه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

 

ووجه رئيس المدينة بضرورة انجاز اعمال الاصلاح بجودة ودقه حتي لا تكرر المشكلة كما وجه نواب رئيس المدينة ورؤساء القري والاحياء بدورية المتابعة والتنسيق مع الادارات الخدمية لحل مشكلات المواطنين كاحد اهم توجيهات الدولة.

 

وشدد رئيس المدينه على ضرورة رفع الإشغالات من الشوارع والأرصفة الجانبية وعمل اللازم قانونا،  وكذلك التعامل الفورى مع اى حدث طارئ وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة.


مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس  عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة" تركز علي دعم مشروعات البنيه التحتية ورفع كفاءة  شبكات الصرف الصحي وانشاء محطات جديده وتمهيد ورصف الطرق ومد شبكة المياه للقري المحرومه بهدف تطوير وتحسين الحياة بالريف المصرى.

 

ومن جانبه اوضح الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مدينة المنيا،  أنه تم تحرير ٢٢ محضر أشغال طريق خلال جولته الميدانية بشارع مصر وكورنيش النيل وتم التصالح الفورى من قبل المواطنين

 

كما تابع التزام العاملين بشارع مصر والقيام بمهام العمل مهيبا بالشباب المستئجرين لوحدات شارع مصر بالالتزام بشروط الإيجار وعدم شغل الأرصفة الجانبية بالشارع .

 

كما تابع إصلاح كسر بخط المياه بشارع الأبنية  أمام مبنى المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا،  بحضور رئيس حى شمال المدينة.

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