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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

على أكثر من جهاز دون إنترنت..

واتساب يطرح ميزته الجديدة لمستخدمي أندرويد وآيفون

واتساب
واتساب

أطلق تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، ميزة الأجهزة المتعددة للمزيد من مستخدمي النسخة التجريبية على هواتف آيفون iOS beta.

 

وبحسب ما ذكره موقع "testingcatalog"، بفضل ميزة الأجهزة المتعددة، أصبح بإمكان مستخدمي الإصدار التجريبي على نظام التشغيل iOS من آبل، وأندرويد من جوجل، استخدام خدمة واتساب على عدة أجهزة من بينها متصفح الويب وسطح المكتب وأجهزة فيسبوك Portal دون الحاجة الاتصال بالإنترنت على هاتفك الرئيسي.

 

هكذا يمكنك التخلص من إشعارات واتساب المزعجة دون حذف التطبيق

الانضمام إلى مكالمة جماعية متى شئت.. joinable calls ميزة جديدة يضيفها واتساب لمستخدميه

 

ولا تزال ميزة الأجهزة المتعددة Multi-device قيد التطوير في الوقت الحالي، ويطرح واتساب الخاصية جزئيا لمستخدمين محددين، لذلك من المحتمل أن حسابات بعض مستخدمي التطبيق على هواتف آيفون غير مؤهلة بعد لاختبار الميزة الجديدة.

ومع هذا التغيير، لن تحتاج إلى بقاء هاتفك متصلاً بالإنترنت لاستخدام إصدار الويب، وسيكون من الممكن أيضًا توصيل 4 أجهزة إضافية أخرى، لذلك لن تحتاج إلى مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بـ واتساب في كل مرة عند استخدام حسابك على جهاز مختلف.


كيفية الانضمام إلى البرنامج التجريبي لميزة تعدد الأجهزة على واتساب:

الخطوة الأولى: تأكد من استخدام أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب.

الخطوة الثانية: اضغط على الثلاث نقاط أعلى يمين الشاشة.

الخطوة الثالثة: من القائمة المنسدلة، اضغط على خيار الأجهزة المرتبطة Linked devices.

الخطوة الرابعة: سيظهر لك شعار "تجربة التحسينات الجديدة" واضغط على "موافق".

الخطوة الخامسة: اضغط على قسم "Multi-device beta" في المنتصف، ثم انقر على زر الانضمام.

WhatsApp rolling out Linked Devices Beta program to more Android users
ميزة الأجهزة المتعددة


ووفقا لما ذكره موقع "Wabetainfo"، المتخصص في رصد مزايا واتساب التجريبية، نظرًا لأن هذا إصدار تجريبي، فقد لا تعمل بعض الميزات بشكل صحيح في البداية، مثل:


- الدردشات المثبتة: لا تتم مزامنتها على الفور، لذا يلزمك البحث عنها يدويًا في المرة الأولى لعرضها.

- المواقع المباشرة: قد لا تكون مرئية على الأجهزة المرتبطة.

- إذا انضممت إلى البرنامج التجريبي على تطبيق الأعمال WhatsApp Business، فلا يمكن تعديل اسم شركتك والعلامات التجارية من WhatsApp Web و WhatsApp Desktop.

- لا يمكنك الدردشة والاتصال بأشخاص لديهم إصدار قديم من واتساب على هواتفهم، من إصدار الويب أو سطح المكتب، فقط أخبرهم بتحديث واتساب من متجر جوجل بلاي أو متجر التطبيقات.-

وذكر موقع Wabetainfo، أن الدردشات والمكالمات الخاصة بك لا تزال مشفرة من طرف إلى طرف، ولن يتم تخزين محادثاتك على خوادم واتساب بعد تسليمها، ولكن عندما ترسل رسالة، يتم إرسالها إلى جميع أجهزتك المرتبطة.

إذا كنت من مختبري الإصدار التجريبي الخاص بهواتف أندرويد وآيفون، ولا ترى الميزة الأجهزة المتعددة في الوقت الحالي، يقوم واتساب بطرح الميزة ببطء للمزيد من المستخدمين كل يوم، وسيدعم هذا الإصدار الأول من ميزة الأجهزة المتعددة ما يسمح بربط ما يصل إلى 4 أجهزة، ليس من بينهم هواتف محمولة إضافية.

ميزة الأجهزة المتعددة
واتساب الأجهزة المتعددة Multi-device Linked devices الأجهزة المرتبطة أندرويد

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