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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا يعلمه الكثيرون.. المعنى الخفي لـ إيموجي «القلب المربوط بضمادة» بـ واتساب

إيموجي واتساب
إيموجي واتساب

يستخدم تطبيق واتساب WhatsApp، أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، ويعد تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك، من أسهل وأسرع وسيلة مراسلة فورية عبر الإنترنت والمفضلة لدى مئات الملايين من الناس، والذي لاقى رواجًا كبيرًا بين المستخدمين منذ إطلاقه، بفضل بعض المزايا الخاصة به مثل الميزات التي تضيف طابعاً مرحاً على الدردشة من بينها الرموز التعبيرية أو الإيموجي.

ولانه متاح على جميع المنصات وأنظمة التشغيل الرئيسية بما في ذلك أجهزة أندرويد وآيفون، أضافت الشركة المالكة للمنصة بعض المزايا الممتعة لتجعل محادثات واتساب الخاصة بك أكثر حيوية ومرحاً، ومن بين مئات الرموز التعبيرية الممتعة الموجودة ضمن تطبيق واتساب، يوجد رمزًا تعبيريًا غريباً على شكل قلب باللون الأحمر مربوط بضمادة، هل تلقيته يوماً؟

 

حب مات.. ماذا يعني رمز القلب الأسود بقائمة الإيموجى على واتساب؟

هذا هو سر إيموجي واتساب المثير للجدل "بدون فم"

 

لا تتردد في استخدامه

يجلب النظام الأساسي لتطبيق واتساب مجموعة فريدة من الرموز التعبيرية التي يطلق عليها في اليابان اسم إيموجي Emoji، وتعني الصور الرمزية أو الوجوه الضاحكة، والتي يمكنك استخدامها إلى جانب الرسائل النصية للتعبير عن مشاعرك أثناء التواصل مع عائلتك أو أصدقائك أو زملائك في العمل، و باستخدامه يمكنك إرسال جميع أنواع رسائل الوسائط المتعددة من GIF إلى مستندات Word أو PDF.

ولكن هناك المزيد من الأشياء التي لم يتم شرحها للمستخدمين حول الرموز التعبيرية بتطبيق واتساب، ووفقا لموقع "thedailyguardian"، في الوقت الحالي، يفضل الكثيرون استخدام الرموز التعبيرية لتحسين التركيز في محادثاتهم على واتساب بين الآخرين.

ومن بين الوجوه الصفراء إلى جميع أنواع التعبيرات الآخرى، بالإضافة إلى الرموز الأخرى المتطورة التي تتعلق بالمهن والرياضة والطعام والأشكال الهندسية والشخصيات الصينية وغيرها الكثير، لجعل المحادثات مع العائلة والأصدقاء أكثر إمتاعا.


ولذلك يحتاج بعض المستخدمين إلى فهم بعض الرموز التعبيرية الموجودة على تطبيق واتساب، من بينها رمز "القلب المباع"، لهذا السبب يوضح موقع الويب الشهير Emojipedia، كل ما يتعلق بالرموز التعبيرية ضمن تطبيقات الإنترنت.


ماذا يعني رمز تعبيري القلب المباع على واتساب؟

وفي حالة رمز القلب المباع أو قلب يتعافى، يميزه الكثيرون بأنه قلب تالف أو مجروح بعد الخروج من علاقة حب منتهية، ولكن يمكن استخدام هذا الرمز المميز في سياقات مختلفة في دردشات واتساب.

وأوضحت بوابة الرموز Emojipedia، هو موقع الويب المختص بجمع وشرح  كل الرموز الموجودة في العالم، إلى أنه يمكن استخدام “قلب أحمر مع ضمادة بيضاء مربوطة حوله” للإشارة إلى عملية التمثيل للشفاء أو الشفاء من الجروح الجسدية أو العقلية، أو للتعبير عن التعاطف أو الدعم مع شخص يمر بفترة وقت صعب.

ويشير موقع الويب المختص بمراجع الإيموجي، أن الإيموجي على شكل قلب أحمر ملفوف بضمادة، للتعبير عن أن شخصًا ما يخضع لعملية جراحية في القلب ويتعافى في الوقت الحالي.

قلب أحمر ملفوف بضمادة على واتساب
واتساب الرموز التعبيرية إيموجي القلب المباع رمز القلب

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