حاجة بشعة جدا..حورية فرغلي تعلق على شائعة وفاة دلال عبد العزيز.. شاهد

طالبت الفنانة حورية فرغلي، متابعيها بالدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بعد انتشار شائعة وفاتها.

وكتبت حورية فرغلي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : “ الخبر الزائف لوفاة الفنانة دلال عبد العزيز حاجة بشعة جدا ياريت الجرائد تتأكد من الأخبار ومن مصدرها ربنا يقومك بالسلامة يارب ” .

وعلم “صدى البلد” تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بعد شائعات عن وفاتها صباح اليوم وهو الأمر الذي نفاه زوج ابنتها الإعلامي رامي رضوان .

وتعاني دلال عبد العزيز نقصا في الأكسجين وهو ما أدى إلى تليف الرئة لديها ، ويعمل الأطباء على ضبط معدل الأكسجين في الدم على أمل أن يحدث تطور للحالة ".

وكشف مصدر طبي لصدى البلد أن وجود دلال عبد العزيز في المستشفى لفترة طويلة قد يؤثر على نفسيتها أو يجعلها تشعر باكتئاب ".

