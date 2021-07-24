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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمير غانم يتحدث عن الموت واللحظات الأخيرة في حياة والده

سمير غانم
سمير غانم

يمر اليوم 65 يوما على رحيل الفنان سمير غانم ،  حيث ترك لنا أعمالا فنية مازالت تساهم في رسم البسمة على وجوهنا.

وفي مقطع فيديو  على يوتيوب تحدث الفنان سمير غانم خلال حلقتة مع الإعلامي عمرو الليثي عن اللحظات الأخيرة في حياة والده  وعن الموت .

 

وقال سمير غانم :" الموت والفراق أبشع حاجة في الدنيا ، فأنا دائما ما أتاثر برحيل أي شخص سواء كان من أقاربي أو أصدقائي ".

 

أضاف سمير غانم :"والدى كان بصحه جيدة  قبل وفاته ،وعندما ذهبت له البيت ، قام  بتقبيلي على خدي وأخذني في حضنه ، وشعرت حينها أنه سيتوفى ،فانفعلت في صالة المنزل". 

 

من جانب آخر ،علم “صدى البلد” تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بعد شائعات عن وفاتها صباح اليوم وهو الأمر الذي نفاه زوج ابنتها رامي رضوان .

وتعاني دلال عبد العزيز من نقص في الأكسجين وهو ما أدى إلى تليف الرئة لديها ، ويعمل الأطباء على ضبط معدل الأكسجين في الدم على أمل أن يحدث تتطورللحالة ".

كما كشف مصدر طبي لصدى البلد أن وجود دلال عبد العزيز في المستشفى لفترة طويلة قد يؤثر على نفسيتها أو يجعلها تشعر باكتئاب ".

كشفت الإعلامية بوسي شلبي لصدى البلد حقيقة نشرها لخبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز على احدث صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وقالت بوسي شلبي :" أنا لا أملك أي حسابات على الفيس بوك ؛ وحسابي الوحيد على انستجرام  هو boosy17  ".

 

أضافت بوسي شلبي :" باقي الصفحات على الفيس بوك هما من متابعيني ومحبيني وليس لي أى علاقة بما ينشر على هذا الصفحات ".

نفى الإعلامي رامي رضوان عن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

 

وأكد رضوان لـ صدى البلد" أن الفنانة دلال عبدالعزبز بصحة جيدة وتخضع إلى العلاج داخل المستشفى.

 

ومازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.

 

و كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تعافت من فيروس كورونا.

 

ونشر المنتج هشام جمال صورة له مع الفنانة دلال عبد العزيز وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وشارك حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم، أدعية للفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام في يوم عرفه.

 

مستقرة بهذا الشرط.. تعرف على آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

 

كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تعافت من فيروس كورونا.

 

سمير غانم الفنان سمير غانم رحيل الفنان سمير غانم دلال عبد العزيز رامي رضوان

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