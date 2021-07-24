بسمة الملا تكشف فوائد كورس المورينجا والفات بلوك في التخسيس

كشفت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، عن وجود هرمونات تسمى بـ هرمونات السعادة، موضحة: هرمونات السعادة تتكون بنسبة 80% داخل الأمعاء وبنسبة 20% داخل المخ.



وأضافت " الملا" ، خلال استضافتها ببرنامج صحتك وبس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2،أن هرمونات السعادة تساعد على تدفق الدماء بشكل طبيعي في الجسم، موضحة: قلة الأكل تعمل على إضعاف الجسم.

وأوضح أن عدم الانتظام في تناول الطعام يمكن أن تتسب في إصابة السيدات بـ تكيس المبايض ومن ثم حدوث تأخر الحمل، متابعة: المورينجا والفات بلوك يساهمان بشكل كبير في فقدان الوزن والتخلص من دهون البطن والفخذ.



وفي تصريحات أخرى أوضحت الدكتورة بسمة الملا،أن المواد الغذائية من البوتاسيوم والحديد فى نبات المورينجا مفيدة للغاية بإجمالى ٦٤ عنصر بروتين وفيتامين فى هذا النبات ولا سيما دوره الفعال فى حرق الدهون .

واضافت ان السيدات الحوامل أيضا تستخدم نبات المورينجا لإمدادها والطفل بكافة المعادن والبروتينات التى يحتاجونها ..



وأشارت إلى ان تناول الأم نبات المورينجا اثناء الرضاعة يكسبها بروتينات ومعادن أضعاف ما تتناولها من الألبان والمأكولات التى تتناولها الأم من الأسواق .