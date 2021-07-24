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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أشهر الطرق الصوفية في مصر .. نسبهم وعائلاتهم

الصوفية
الصوفية

تعد الطرق الصوفية  في مصر من الظواهر الدينية والاجتماعية، التي تمتد جذورها إلى القرن الرابع الهجرى؛ وتنتشر في جميع أنحاء مصر، فالطرق الصوفية موجودة في أغلب القرى المصرية من أقصى الصعيد إلى محافظات الوجه البحرى

ووصل عدد الطرق في مصر لأكثر من  77 طريقة معظمها تفرع من 6 طرق كبرى، أشهرهم الطريقة  البدوية، والرفاعية، والقادرية،  كما أن هناك ارتباط كبير بين مشايخ الطرق الصوفية والأشراف الذين يعود نسبهم إلى أهل البيت.

اشتهرت عائلات كبيرة بالانتماء للصوفية منهم عائلة الشريف في صعيد مصر، التي ينتمى إليها الدكتور السيد محمود الشريف نقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب السابق، وهناك قبائل الجعافرة في قنا والتي تنتمى إلى الحجاج الأقصرى، وعائلة ياسين الرفاعى التي ينتمي إليها الشيخ أحمد كامل ياسين نقيب الأشراف السابق.

الطريقة البدوية

تنسب الطريقة البدوية إلى الشيخ أحمد البدوى المولود في مدينة فاس بالمغرب سنة 596 هجرية، 1199 ميلادية، سافر مع أسرته إلى مكة ثم جاء إلى مصر في مدينة طنطا.

والطريقة البدوية هي واحدة من أشهر الأقطاب الأربعة للصوفية بجانب الشيخ الجيلاني والرفاعي والدسوقي، و تعتبر من أكبر الطرق الصوفية في مصر ولها فروع كثيرة وشاراتهم العمامة الحمراء والعلم الأحمر.

وتنتشر   الطريقة في جميع أنحاء مصر، و مريديها أكتر من 2 مليون،  ومن أشهر رموز  الطريقة دي الشيخ عبد العال البدوى  .

الطريقة الرفاعية

تنسب الطريقة الرفاعية إلى الشيخ أحمد الرفاعى المولود في العراق، ونسبه يرجع للإمام موسى الكاظم.

وتنتشر الطريقة الرفاعية في كافة أنحاء مصر، وشيخها الشيخ طارق الرفاعي ومكان الطريقة موجودة في مسجد الرفاعي بمسجد الرفاعي بمنطقة القلعة، وعدد مريديها 6 مليون و ومنتشرين في مصر ودول كثيرة.

الطريقة القادرية

تنتسب الطريقة القادرية إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني المولود في بلاد فارس،ـ ويعتبره المتصوفة أول من نادي بالطرق الصوفية.

وتنتشر الطريقة  القادرية في القاهرة،  عدد مريديها اكتر من مليون شخص ومن أشهرهم الشيخ عبد الوهاب الجيلاني .

الطريقة الشاذلية

الطريقة الشاذلية من أكبر الطرق الصوفية المعروفة في مصر، وتنسب إلى  الشيخ أبو الحسن الشاذلي المولود في المغرب، و وسافر إلى تونس ومنها للإسكندرية.

ويبلغ عدد مريديها أكثر من مليونين ومن أشهر رموزها ابى المرسي العباس وابن عطاء السكندرى.

الطريقة الدسوقية

هي إحدى الطرق الصوفية التي تنتشر بشكل كبير في مصر، وتنتسب  إلى  الدسوقي، وهو أحد أقطاب الصوفية الأربعة.

ويعتبر مقر مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى بمدينة دسوق فى مصر بناه إبراهيم الدسوقى وهو واحد من أهم المزارات الصوفية الكبيرة فى مصر والعالم الإسلامى.

يزور مسجد الدسوقي الآلاف من الزوار من جميع أنحاء مصر والدول العربية والإسلامية والأوروبية.

وقبل أزمة الكورونا كان يحضر احتفالات مولد الدسوقي العالم الجليل  الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف السابق ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي، وعدد من أساتذة الأزهر الشريف وشيوخ الطرق الصوفية المختلفة.

 

عائلات تنتمى للصوفية

اشتهر الشعب المصري بـ التدين والميل إلى حب ال بيت النبي، مما أدى إلى تصوف عائلات شهيرة في أنحاء مصر والانتماء إلى  الطرق الصوفية،  وهناك 6 آلاف عائلة منهم في صعيد مصر مثل عائلة الشريف وعائلة الجعفرى وأولاد أبو إسماعيل وعائلة الشيخ موافى وعائلة البكرى وعائلة أبو القاسم الطهطاوى وعدد كبير من عائلات أسيوط والأقصر والمنيا والفيوم  وبنى سويف

 

وفي الوجه البحرى عائلة ياسين الرفاعى بالقليوبية وابو العزايم بالقاهرة وعائلة القصبى بطنطا، وعائلة الزينى بطنطا وعائلة عبد رب النبى بالمنوفية وعائلة الزينى بطنطا ومن أبرز طقوس الصوفية ذكر الله وزيارة أضرحة الأولياء.

الصوفية القري المصرية مشايخ الطرق الصوفية أهل البيت الطريقة البدوية الطريقة الرفاعية الطريقة القادرية الطريقة الشاذلية الطريقة الدسوقية عائلات تنتمى للصوفية

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