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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بأياد مصرية.. أحمد موسى: أبراج العلمين الجديدة تشطيباتها على أعلى مستوى

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن  منطقة الأبراج بمدينة العلمين الجديدة بها تشطيبات على أعلى مستوى.

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الشركات المصرية هي التي تنفذ أبراج مدينة العلمين الجديدة.

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  الرئيس السيسي أكد أن مدينة العلمين الجديدة سوف تكون مدينة لكل المصريين ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  مدينة العلمين الجديدة تعتبر أجمل مشروع يتم تنفيذه في مصر ويتم بالتوازي تطوير الريف المصري والقرى المصرية في كافة  ربوع مصر ".


وفي سياق متصل قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سافر إلى بلده في الصعيد  يوم وقفة وأول أيام عيد الأضحى ثم توجه إلى  الساحل الشمالي  كي يكمل إجازة عيد الأضحى.

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،  :" الـ 100 مليون مواطن مصري  خدوا إجازة العيد وسافروا في  العيد ومفيش واحد لابس كمامة، يا رب استرها علينا ".

 إجازة عيد الأضحى 

وتابع  أحمد موسى :"   العيد في مصر مختلف والشواطيء المصرية مختلفة عن أي مكان آخر في العالم  والشواطئ المصرية جميلة ".


وأكمل أحمد موسى :"  شواطئ مطروح كاملة العدد وهناك فنادق كثيرة كانت نسب الإشغال بها 100 % ".

 

وتابع موسى :"  ربنا يحمي مصر لأنها دولة أمن وسلام وخير، والشعب المصري سافر لقضاء اجازة العيد في الساحل الشمالي ومرسى مطروح ، ومطروح بها سحر وجمال لا نظير له في الشواطىء المصرية ".

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