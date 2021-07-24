تجربة بسيطة على الهواء لإخفاء عيوب الوجه بالميك أب .. شاهد

إخفاء عيوب الوجه

أجرت خبيرة التجميل نهال العليمي ، خلال لقائها مع أمينة شلباية تجربة بسيطة لإخفاء عيوب الوجه بالميك أب بشكل طبيعي.

وقالت « نهال العليمي » خلال لقائها مع خبيرة التجميل والموضة أمينة شلباية في برنامج «في أيد أمينة» المذاع على قناة «صدى البلد2» إنه من الأفضل بدأ وضع المكياج من الجبهة ثم الحواجب، ووضع الميك أب المناسب حسب ملامح كل وجه .

وأوضحت « نهال العليمي » أنه يفضل وضع المكياج قريب من لون البشرة، والأفضل يكون أغمق درجة واحدة فقط، ليكون الشكل طبيعي، موضحة أن الألوان الهادئة الفاتحة تتميز لون البشرة، وأفضل وضع للمكياج أن يكون خفيف ليظهر بفرشة جيدة .

اليكي فوائد ترطيب البشرة باستمرار ..

ترطيب البشرة من أهم التفاصيل التي تغفلعا الفتيات خاصة اصحاب البشرة الدهينة التي يعتقدون أنها لا تحتاج إلى ترطيب، لكن جميع أنواع البشرة تحتاج ترطيب يومي للحفاظ على الجلد من التلف والتجاعيد ومشاكل البشرة خاصة مع التقدم في العمر.

يقلل من فرص حدوث مشاكل الجلد

يمكن أن يساعد استخدام النوع الصحيح من المرطب لبشرتك في الحفاظ على توازنها والحفاظ على صحتها، فعندما يصبح الجلد جافًا جدًا أو دهنيًا ، يمكن أن يسبب جميع أنواع المشاكل مثل حب الشباب.

إذا كانت بشرتك دهنية أكثر ، فمن الأفضل أن تلتزمي بالمستحضرات بدلًا من الكريمات الثقيلة ، وحاولي إيجاد واحدة تحتوي على مكون مقشر،إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا ، فابحث عن كريم يحتوي على نسبة عالية من الزيت.

يقلل ظهور الشوائب

تميل البشرة الرطبة حديثًا إلى الحصول على توهج صحي، هذا يمكن أن يخرج أي عيوب موجودة في بشرتك

يساعد البشرة على البقاء شابة

أكثر مناطق بشرتك حساسية هي وجهك وأذنيك وعنقك ، حيث يتسبب الفقد اليومي لخلايا الجلد في جعل المناطق عرضة للجفاف وأنواع أخرى من التلف، و يمكن أن يساعد الترطيب المنتظم في إعطاء الجلد دفعة لإصلاح نفسه والحفاظ على صحته.

يحارب التجاعيد

الأشخاص الذين لديهم بشرة رطبة بشكل صحيح يصابون بالتجاعيد بشكل أبطأ بكثير من أولئك الذين لا يقومون بالترطيب.