نائبة تشيد بتوجيه الرئيس السيسى بتطوير أضرحة ومقامات آل البيت

قالت النائبة عبير نصار ، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان إن توجيه الرئيس السيسى بتطوير أضرحة ومقامات السيدة زينب والحسين والسيدة نفيسة أمر يسعدنا ، لأننا نتبارك بأضرحة آل البيت.

وأشارت نصار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من الملاحظ وجود تدهور فى الخدمات فى أضرحة آل البيت ، ولذلك فإن تطويرها أمر جيد.

وكانت قد عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين لمتابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس السيسي بإنشاء المقر المركزي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع منظمة الامم المتحدة ووفقا للمعايير والمواصفات الهندسية المعتمدة عالميا.

وتابع الرئيس السيسي جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت خاصة السيدة زينب والسيدة نفيسة وسيدنا الحسين.

حيث وجه الرئيس بأن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تمشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.