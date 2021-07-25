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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على اختصاصات لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حددت لائحة مجلس الشيوخ ، مهام اللجان النوعية وطريقة عملها، و نصت اللائحة على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

 

ويستعرض “صدى البلد”  اختصاصات لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، حيث نصت المادة  57 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن: "تختص لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بما يأتى:

 

اختصاصات لجنة حقوق الإنسان

 

 

-  مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

-  الحقوق والحريات.

 

-  التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

 

-  الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

 

-  تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.

 

-  الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

 

-  الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

 

-  التضامن الاجتماعى.

 

-  العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.

 

-  التضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

 

-  الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.

 

-  رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايتهم.

 

-  تنظيم الأسرة.

 

-  حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

 

-  الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

 

-  التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهنى - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).

 

-  أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

 

-  رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

 

-  السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة .

حقوق الإنسان التضامن الاجتماعي مجلس الشيوخ الدفاع الإجتماعى الأشخاص ذوي الإعاقة

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