تركيا تعلن مقتل 2 من جنودها في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن هجوماً لمسلحين على عربة في منطقة درع الفرات بشمال سوريا، أودى بحياة جنديين وأصاب اثنين آخرين.

وقالت الدفاع التركية في تغريدة على تويتر إن القوات التركية "ردت بإطلاق النار تجاه المسلحين، وأصابتهم بشكل فعال"، فيما لم تحدد الوزارة هوية المنفذين.

كانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أكدت بيان، الأسبوع الماضي، أن زيارة وزير الداخلية التركي لعفرين "انتهاك واضح" للسيادة السورية.

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الكردية قصفت بالمدفعية نقطة عسكرية تركية في بلدة حزوان بريف حلب، وسط معلومات عن وجود خسائر بشرية في صفوف القوات التركية.

وأشار المرصد إلى أن القوات التركية عاودت قصفها البري على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

وتعرضت مناطق في ريف حلب لقصف صاروخي نفذته القوات التركية، استهدف مناطق شيخ عيسى وعين دقنة ومنغ ومحيط مدينة تل رفعت.