عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تعلن مقتل 2 من جنودها في سوريا

تركيا تعلن مقتل 2
تركيا تعلن مقتل 2 من جنودها في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن هجوماً لمسلحين على عربة في منطقة درع الفرات بشمال سوريا، أودى بحياة جنديين وأصاب اثنين آخرين.

 

وقالت الدفاع التركية في تغريدة على تويتر إن القوات التركية "ردت بإطلاق النار تجاه المسلحين، وأصابتهم بشكل فعال"، فيما لم تحدد الوزارة هوية المنفذين.

 

كانت  الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أكدت بيان، الأسبوع الماضي، أن زيارة وزير الداخلية التركي لعفرين "انتهاك واضح" للسيادة السورية.

"الدفاع الروسية": نخطط لتسليم سوريا 160 طنا من المساعدات الإنسانية

سوريا : ما يسمى بـ الحكم الذاتي مشاريع تهدف إلى إضعافنا

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الكردية قصفت بالمدفعية نقطة عسكرية تركية في بلدة حزوان بريف حلب، وسط معلومات عن وجود خسائر بشرية في صفوف القوات التركية.

 

وأشار المرصد إلى أن القوات التركية عاودت قصفها البري على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

 

وتعرضت مناطق في ريف حلب لقصف صاروخي نفذته القوات التركية، استهدف مناطق شيخ عيسى وعين دقنة ومنغ ومحيط مدينة تل رفعت. 

سوريا تركيا القوات التركية وزارة الدفاع التركية درع الفرات الأكراد

موضوعات متعلقة

"الدفاع الروسية": نخطط لتسليم سوريا 160 طنا من المساعدات الإنسانية

شاهد بالفيديو.. مياه الفيضانات تجتاح تركيا

الحرب أهلكت نصف مليون.. الصين: نرفض التدخل الغاشم في سوريا ونبحث عن حل سياسي

ترشيحاتنا

فولهام يضم هاري ويلسون لاعب ليفربول

كشري عن مواجهة الأهلي: التدريب مهنة شرف.. وسنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية

رجل وامرأة يتبادلان الضرب في نادٍ بـ العاشر.. وقرار من مجلس الإدارة|شاهد

أخبار البرلمان.. لنشرها مقاطع مخلة.. فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.. وحظر صيد أو قتل الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية في مصر

المنظر بشع.. أحمد بدير يكشف تفاصيل نجاة ابنته وحفيدته من الموت|شاهد

الأولمبية عن نتائج البعثة المصرية في طوكيو: سننافس على 5 ميداليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

لنشرها مقاطع مخلة..فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

معانا لإنقاذ إنسان تحمي فنانة بـ عائلة الحاج متولي من التشرد|شاهد

إثيوبيا تسحب معداتها من فوق سد النهضة.. تفاصيل

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

حقيقة تصريحات موسيماني عن تناول بعض لاعبي الأهلي الخمور

إصابة 6 أشخاص وإنقاذهم من الغرق فى انقلاب توك توك ببحر سنهور بالفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتجاجات أستراليا ضد قيود كورونا.. واعتقالات بالعشرات|فيديو وصور

فيضانات في كل مكان ..ماذا يحدث في العالم من أوروبا لآسيا؟

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

فيديو

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ