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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

صورة أرشيفية ـ إيمان
صورة أرشيفية ـ إيمان البحر درويش

اختلق المطرب إيمان البحر درويش ، أكثر من أزمة مؤخرا مع زملائه فى الوسط الفني على شاشات التلفزيون، وكان حريصا على إبداء الأراء السلبية في أبناء مهنته من كبار النجوم.

 

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وقال الفنان إيمان البحر درويش، إن أزمة الفنانة أنغام مع والدها وتصريحاتها حول أنها لا ترى أن الفن رسالة أزعجته منها، معقبًا: “أنا غير معجب بيكي على الإطلاق”.

 

وأضاف خلال برنامح “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن مواقف الإنسان تؤثر على معجبيه، ذاكرًا أنه لم يتطرق لصوتها وطريقة غنائها التي وصفها بالعظيمة، لكنها لا تلمسه.

مابحبش غناء شيرين عبدالوهاب

وذكر أنه ينزعج من طريقة غناء شيرين عبد الوهاب ، كما شن هجوما حادا على الفنان على الحجار .

كل هذا الهجوم عرضه لإنتقادات كبيرة، خاصة وأنه على خلافات مع عدد لا بأس به من كبار نجوم الغناء والتلحين في مصر والعالم العربي.
ولمتابعة المزيد حول هجوم إيمان البحر درويش على الفنانين.. تابع الفيديو جراف التالي:

إيمان البحر درويش أنغام شيرين عبد الوهاب علي الحجار

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