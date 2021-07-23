عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاجم أنغام وشيرين والحجار.. أزمات في حياة إيمان البحر درويش مع زملائه

صدى البلد

اختلق المطرب إيمان البحر درويش، أكثر من أزمة مؤخرا مع زملائه فى الوسط الفني على شاشات التلفزيون، وكان حريصا على إبداء الأراء السلبية في أبناء مهنته من كبار النجوم.

وقال الفنان إيمان البحر درويش، إن أزمة الفنانة أنغام مع والدها وتصريحاتها حول أنها لا ترى أن الفن رسالة أزعجته منها، معقبًا: “أنا غير معجب بيكي على الإطلاق”.

 

وأضاف خلال برنامح “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن مواقف الإنسان تؤثر على معجبيه، ذاكرًا أنه لم يتطرق لصوتها وطريقة غنائها التي وصفها بالعظيمة، لكنها لا تلمسه.

وذكر أنه ينزعج من طريقة غناء شيرين عبد الوهاب، كما شن هجوما حادا على الفنان على الحجار.

 

كل هذا الهجوم عرضه لإنتقادات كبيرة، خاصة وأنه على خلافات مع عدد لا بأس به من كبار نجوم الغناء والتلحين في مصر والعالم العربي.
 

txt

ممسوح من الوطنية| منير الوسيمي يفتح النار على إيمان البحر درويش

txt

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

 

وأكد الموسيقار منير الوسيمي أن الوطنية ليست بالأغاني الوطنية، بل بالوقوف مع الوطن والكفاح من أجله ، وليس بالهروب خارج الوطن وادعاء الأكاذيب.

 

وقال الموسيقار منير الوسيمي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إنه يرى أن الفنان إيمان البحر درويش لم يعرف طعم النجاح فنيًا إلا حين قام بالغناء إلى جده الفنان الراحل سيد درويش، بل تمادى فى الأمر وأصبح يتاجر باسم جده الوطني، لأنه شخص ممسوح من الوطنية.

 

وتابع الموسيقار القدير منير الوسيمي قائلاً: إيمان البحر درويش صوت على قده، وكان يتمسح فقط فى اسم جده سيد درويش. 

 

واستكمل "منير الوسيمي حديثه قائلاً: لا يمكن المقارنة بين إيمان البحر درويش وأي فنان من جيله مثل الفنان هاني شاكر، فالأول لا يستطيع أى شخص أن يتذكر أغنية له، وعلى الجميع أن يراجع تاريخه الفني ليتأكد من ذلك. 

بيان نقابة الموسيقيين : 
 

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية قد استنكر،ما قاله الفنان إيمان البحر درويش عبر مقطع مصور نشر له مؤخرا.

 

وقالت النقابة خلال بيان رسمي، إنها تستنكر ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر علي صفحته والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الأسلوب المشين.
 

وأكدت النقابة، أن ما قاله وفعله إيمان يتنافى مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة.

وشددت نقابة المهن الموسيقية، علي أن رواسخ المجتمع كانت العامل الأول في بناء مجتمع قيمي صالح، وتؤكد النقابة علي ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها علي إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن.
 

واختتم البيان، بـ "تحيا مصر وطن آمن مستقر".

شيرين عبد الوهاب الفنانة انغام نقابة الموسيقيين إيمان البحر درويش الفنان إيمان البحر درويش الفنان علي الحجار

موضوعات متعلقة

مصدوم .. الفنان محمد ثروت يُرزق بطفلته الأولى «دهب»

غيرة الكلاب.. رامي جمال يوجه رسالة للأنثى الأنانية

قبل بدرية طلبة.. نجوم طالتهم شائعات الوفاة منهم فيفي عبده وميار الببلاوي

حفلات عمرو دياب في الساحل تجذب النجوم والمشاهير ورواد السوشيال ميديا

نشرة الفن| هاني شاكر ينتقد عري محمد رمضان.. ومي حلمي تظهر برفقة حسن شاكوش

المواجهة من صفات الرجال.. أول رد من محمد رمضان على انتقاد هاني شاكر

بعد إعلان ارتباطها.. مي حلمي تظهر مع حسن شاكوش.. فيديو

العارف يتصدر إيرادات ليلة الوقفة والجمهور يشيد بأداء أحمد فهمي

ترشيحاتنا

الإفتاء: المسجد للتعبد والأمان.. ولا يجوز تحويله إلى مكان تهجم وتهديد

موسيماني: أعشق الملوخية والكشري والكفتة.. وأفتقد مساحتي الشخصية

حى الدقى: 10 آلاف جنيه إعانات عاجلة لمتضرري حريق بين السرايات

لطلاب الثانوية العامة.. ننشر تنسيق كليات الجامعات الخاصة المتوقع هذا العام

دراسة: العلاج الجيني يحميك من فقدان البصر

متى ينتهي موعد توزيع لحم الأضحية وهل يجوز على مدار العام؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

بعد 10 أشهر.. أحمد سعد ينفصل عن خطيبته .. تفاصيل

بـ الطوب.. اعتداء على مصلين في مسجد بأسيوط| والأوقاف ترد

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

مجلهاش تسمم.. ياسمين عبد العزيز تعاني تشنج القولون| تفاصيل

ممسوح من الوطنية| منير الوسيمي يفتح النار على إيمان البحر درويش

هل عام 2021 موعد انتهاء فيروس كورونا ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

قصتا حب مزقهما الشيطان.. تفاصيل واقعتي قـتل المحاسب والطبيبة

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ