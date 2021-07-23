هاجم أنغام وشيرين والحجار.. أزمات في حياة إيمان البحر درويش مع زملائه

اختلق المطرب إيمان البحر درويش، أكثر من أزمة مؤخرا مع زملائه فى الوسط الفني على شاشات التلفزيون، وكان حريصا على إبداء الأراء السلبية في أبناء مهنته من كبار النجوم.



وقال الفنان إيمان البحر درويش، إن أزمة الفنانة أنغام مع والدها وتصريحاتها حول أنها لا ترى أن الفن رسالة أزعجته منها، معقبًا: “أنا غير معجب بيكي على الإطلاق”.

وأضاف خلال برنامح “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن مواقف الإنسان تؤثر على معجبيه، ذاكرًا أنه لم يتطرق لصوتها وطريقة غنائها التي وصفها بالعظيمة، لكنها لا تلمسه.



وذكر أنه ينزعج من طريقة غناء شيرين عبد الوهاب، كما شن هجوما حادا على الفنان على الحجار.

كل هذا الهجوم عرضه لإنتقادات كبيرة، خاصة وأنه على خلافات مع عدد لا بأس به من كبار نجوم الغناء والتلحين في مصر والعالم العربي.



وأكد الموسيقار منير الوسيمي أن الوطنية ليست بالأغاني الوطنية، بل بالوقوف مع الوطن والكفاح من أجله ، وليس بالهروب خارج الوطن وادعاء الأكاذيب.

وقال الموسيقار منير الوسيمي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إنه يرى أن الفنان إيمان البحر درويش لم يعرف طعم النجاح فنيًا إلا حين قام بالغناء إلى جده الفنان الراحل سيد درويش، بل تمادى فى الأمر وأصبح يتاجر باسم جده الوطني، لأنه شخص ممسوح من الوطنية.

وتابع الموسيقار القدير منير الوسيمي قائلاً: إيمان البحر درويش صوت على قده، وكان يتمسح فقط فى اسم جده سيد درويش.

واستكمل "منير الوسيمي حديثه قائلاً: لا يمكن المقارنة بين إيمان البحر درويش وأي فنان من جيله مثل الفنان هاني شاكر، فالأول لا يستطيع أى شخص أن يتذكر أغنية له، وعلى الجميع أن يراجع تاريخه الفني ليتأكد من ذلك.

بيان نقابة الموسيقيين :



وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية قد استنكر،ما قاله الفنان إيمان البحر درويش عبر مقطع مصور نشر له مؤخرا.

وقالت النقابة خلال بيان رسمي، إنها تستنكر ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر علي صفحته والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الأسلوب المشين.



وأكدت النقابة، أن ما قاله وفعله إيمان يتنافى مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة.

وشددت نقابة المهن الموسيقية، علي أن رواسخ المجتمع كانت العامل الأول في بناء مجتمع قيمي صالح، وتؤكد النقابة علي ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها علي إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن.



واختتم البيان، بـ "تحيا مصر وطن آمن مستقر".