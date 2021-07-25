الانتاج الحربي تدعو المستثمرين للاستفادة من إمكانياتها التكنولوجية

التعاون مع القطاع الخاص بكل الأشكال

عقدت وزارة الإنتاج الحربي، ندوة بعنوان "دعم الصناعة المصرية"، بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي وعدد من قيادات الوزارة.

شهدت الندوة حضور عدد كبير من رجال الصناعة وممثلي عدد من الوزارات، جاء ذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بالسلام.

أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، أن الهدف من عقد هذه الندوة هو تعريف رجال الصناعة المصريين ومختلف الجهات بالدولة بالإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي وذلك من منطلق إيمان الوزارة بأهمية التكامل بين مختلف قطاعات الدولة (الحكومي، العام، الخاص)، منوهاً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك منظومة متكاملة تعمل في نطاق خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات IT، إنشاءات، تدريب)، وهو ما يجعلها جزءاً مهماً في الصناعة الوطنية بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة، وهي المنظومة التي تتكون من (16) شركة صناعية، بالإضافة إلى مركز لنظم المعلومات والحواسب، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب.



وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أن الوزارة تؤدي دورًا حيوياً في دعم ومساندة الاقتصاد المصري فإلى جانب كونها أهم مصادر تسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة وكذا تلبية احتياجات الشرطة تقوم الوزارة بتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة من أجل تحقيق التنمية الشاملة للدولة لتلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، في إطار خطة التنمية الشاملة للبلاد، لافتاً إلى أن الوزارة تؤمن بأن الصناعة تعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة ومن أهم ركائز الأمن القومي بما توفره من عملة أجنبية وتحقيق قيمة مضافة تعود بالنفع على المواطنين.

وأكد وزير الإنتاج الحربي، أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك العديد من الإمكانيات التكنولوجية من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى)، وأضاف أنه يمكن لأي جهة ترغب في الاستفادة من هذه الإمكانيات التكنولوجية التواصل على الخط الساخن للوزارة على رقم (19827) أو الإيميل المخصص لتلقي طلبات التعاون والاستفسارات وهو ([email protected])، مشدداً على أن ماكينات الـCNC المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي تعمل وفقاً لأحدث التقنيات العالمية.

واشتملت الندوة على مناقشات تفاعلية حيث تم الإجابة على مختلف استفسارات الحاضرين، وتم المرور على عدد من خطوط الإنتاج بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) ومنها خطوط درفلة الصلب على الساخن والبارد، وكذا المرور على خطوط إنتاج بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشمل ذلك خطوط القطع بالليزر ومراكز الخراطة العملاقة وذلك للاطلاع على أرض الواقع على الإمكانيات التكنولوجية بهما.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على إيمان الوزارة الكامل بأهمية التكامل مع القطاع الخاص ومختلف الجهات بالدولة في مجالات التصنيع المختلفة، وهو ما يعكسه وجود تعاون كبير بين الوزارة والقطاع الخاص والجهات المختلفة بالدولة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ وعقول مصرية وبأعلى معايير الجودة.

أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، وجود توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع القطاع الخاص بكافة الأشكال، مؤكداً أن الصناعة هي قاطرة الاقتصاد في أي دولة، ولذلك يتم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية الهائلة للإنتاج الحربي من خلال ندوة "دعم الصناعة المصرية" التي عقدتها اليوم وزارة الإنتاج الحربي بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد كبير من رجال الصناعة وممثلي عدد من الوزارات وعدد من النواب، وذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بالسلام.

وأوضح "مرسي" على أن "الصناعة في مصر أمانة في إيدينا جميعاً"، مضيفاً أن الأذرع الصناعية في مصر كثيرة ومتعددة منها الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وشركات قطاع الأعمال وشركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والقطاع الخاص وغيرها، وجميعها لديها إمكانيات تصنيعية هائلة يجب أن تتكامل لدفع الصناعة المصرية إلى الأمام.

وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أن فكرة التكامل ما بين مختلف الجهات بالدولة هي فكرة أساسية في المجتمعات النامية وهو ما قامت به دول جنوب شرق آسيا في بداياتها حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أن الإنتاج الحربي بما لديه من شركات صناعية ومركز تميز علمي ومركز نظم معلومات وقطاع تدريب لديه إمكانيات تكنولوجية هائلة يتم تسخيرها لإنتاج مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة ولكن مثل كثير من الدول الكبرى يتم إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لهذه الإمكانيات أثناء عدم التحميل بالمنتجات العسكرية لإنتاج منتجات مدنية لتلبية احتياجات السوق والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

ولفت إلى أن البعض يعتقد بصعوبة الإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي نتيجة لوجودها داخل خطوط إنتاج عسكرية مؤكداً أن هذا الاعتقاد غير صحيح، وقام بدعوة رجال الصناعة للتنسيق لإرسال وفود ولجان للمرور على شركات الإنتاج الحربي للتعرف على هذه الإمكانيات التكنولوجية على أرض الواقع.

من جانبه أكد الدكتور صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك العديد من الإمكانيات التكنولوجية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى)، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالندوة التي عقدتها وزارة الإنتاج الحربي اليوم تحت عنوان "دعم الصناعة المصرية" لتعريف رجال الصناعة المصريين في مختلف الجهات بالدولة بالإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي.



وقام "صلاح جمبلاط" خلال كلمته بإستعراض أبرز الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي، لافتاً إلى أن قدرات الخراطة تصل في "المشغولات" حتى (70) طنا وأطوال حتى (12) متر وقُطر حتى (5) متر، وفي "قدرات القطع في ألواح الصلب" حتى طول (12) مترا وفي "التخانة" تصل إلى (30) سم، كما تصل القوة الإنتاجية في "المكابس" حتى (4000) طن، وفي "ماكينات التحكم الرقمي CNC" حتى 5 محاور، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية في خطوط "الدرفلة" تبلغ (30) ألف طن ويتم إنتاج ألواح الصلب المدرفلة على الساخن بسُمك يصل إلى (6) مم كما يتم إنتاج الألواح واللفائف المدرفلة على البارد بسُمك حتى (0.5) مم.

وأكد رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي أنه توجد بشركات الإنتاج الحربي كل تكنولوجيات المعالجة السطحية والحرارية للخامات بلا إستثناء، مشيراً إلى أن إجمالي الخطوط الإنتاجية بالشركات التابعة يبلغ (258) خط إنتاجي، وتضم أكثر من (10.000) ماكينة مختلفة الأنواع منها (613) ماكينة CNC، وأوضح "جمبلاط" أن عدد عائلات المنتجات يبلغ (200) عائلة مختلفة (سباكة، كيمياء، .. وغيرها)، كما يوجد عدد (14) معمل معتمد و(19) نشاط بالشركات، وتابع أن إجمالي ما تضمه المعامل من أجهزة ومعدات يبلغ (377) جهاز قياس ومعدة معملية.

تم اصطحاب المستثمرين ورجال الصناعة وممثلى الوزارات المختلفة وعدد من النواب للقيام بجولة تفقدية شملت شركتى " أبوزعبل للصناعات الهندسية " و" مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات " وذلك للإطلاع على أرض الواقع على الإمكانيات التكنولوجية بهما، وذلك عقب إنتهاء ندوة "دعم الصناعة المصرية" والتى نظمتها وزارة الإنتاج الحربى لتعريف المستثمرين المصريين ومختلف الجهات بالدولة بالإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي، وذلك من منطلق إيمان الوزارة بأهمية التكامل بين مختلف قطاعات الدولة "الحكومي، العام، الخاص" ،

وتم المرور على عدد من خطوط الإنتاج بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية "مصنع 100 الحربي" ومنها خطوط درفلة الصلب على الساخن والبارد والمطروقات والمشغولات الثقيلة، و المرور على خطوط إنتاج بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات “مصنع 200 الحربي” وشمل ذلك خطوط القطع بالليزر ومراكز الخراطة العملاقة ، كما قام السادة الحضور بتفقد المعرض المفتوح للمنتجات المدنية بـ " مصنع 200 الحربى " والذى يشتمل على نماذج لعربات الشباب المتنقلة وكذلك عدد من الآلات الزراعية وغيرها من المنتجات الأخرى .

وعقب إنتهاء الجولة تم التأكيد على دعوة الجميع إلى الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالإنتاج الحربي والتي تُمثل فرصاً استثماريةً للنهوض بالصناعة المصرية، سواء بنظام التشغيل للغير لخطوط وماكينات الإنتاج إستغلالاً للطاقات الفائضة بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لإنتاج منتجات جديدة، أو من خلال المشاركة في تنفيذ دراسات الجدوي لمنتجات جديدة أو مستحدثة، أو عبر الشراكة في إقامة مشروعات جديدة سواء بإستغلال الإمكانيات المتاحة أو باستثمارات جديدة.

وعقدت وزارة الإنتاج الحربي، اليوم، ندوة بعنوان "دعم الصناعة المصرية"، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي وعدد من قيادات الوزارة.

تنظيم وزارة الإنتاج الحربي لهذه الندوة يأتي من منطلق إيمانها بأهمية التكامل بين مختلف قطاعات الدولة (الحكومي، العام، الخاص) من أجل تحقيق التنمية الشاملة المنشودة للدولة.

تعاون الإنتاج الحربى مع تحالف الشركات العاملة في مجال معالجة وتحلية المياه



استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، بيورن .ك. آسيرود الرئيس التنفيذي لشركة "MPS" و دافش شارما الرئيس التنفيذي لشركة "Aquatech "ياسر أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة" Avsecpro "، لمناقشة إمكانية التعاون فى تصميم وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه وتصنيع معداته.

جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وبحضور چوناثان كوهين السفير الأمريكي لدي مصر وعدد من قيادات الوزارة.

فى بداية اللقاء رحب مرسى بالسفير وممثلي شركات التحالف، وأكد أن هذا اللقاء يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وكذلك توطين تصنيع كافة مكونات محطات تحلية / معالجة المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال.

واستعرض مرسي، الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية للشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى في مجال إقامة محطات تحلية المياه ووحدات معالجة مياه الصرف الصحي ، مشيراً إلى إستعداد وزارة الإنتاج الحربى من خلال شركاتها التابعة إلى التعاون مع شركات التحالف والذى يأتي ضمن إستراتيجية عمل الوزارة بالتعاون مع كافة الشركات العالمية فى مختلف المجالات لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات داخل الشركات والوحدات التابعة .

وقال السفير الأمريكي جوناثان كوهين: "التوقيع على هذه المذكرة سيساعد على إتاحة تكنولوجيا عالمية لتحلية المياه إلى مصر، ونأمل أن تمهد هذه الخطوة الطريق لشركات القطاع الخاص الأمريكي للقيام بدور رئيسي في قطاع المياه في مصر، لقد استثمرت الحكومة الأمريكية من جانبها 3.5 مليار دولار في مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحي لخدمة أكبر عدد من المواطنين المصريين."

كما أفاد بيورن .ك. آسيرود الرئيس التنفيذي لشركة ""MPS أن الشركة ملتزمة بتقديم بنية تحتية مائية مستدامة إقتصادياً وبيئياً والذى سيعمل على ضخ استثمارات أجنبية كبيرة في هذا المجال مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة وإنتاج مياه مطابقة للمواصفات وبتكلفة مناسبة.

وأضاف دافش شارما الرئيس التنفيذي لشركة "Aquatech " أن الشركة تمتلك الإمكانيات التكنولوجية التى ستساهم بها فى مجالات إقامة محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ، بالإضافة إلى زيادة نسبة التصنيع المحلى لمكونات هذه المحطات.

وفى نهاية اللقاء صرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر، بأنه تم توقيع إتفاقية سرية تبادل معلومات بين وزارة الإنتاج الحربى وشركات التحالف.

تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك والذى سيسفر عنه إنشاء شركة جديدة تكون مسئولة عن تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة محطات (تحلية / معالجة) المياه وتوطين التكنولوجيا وتعميق صناعة معداتها ومستلزماتها ، وكذلك أعمال التعاون في مجال البحوث والتطوير المتعلقة بمعالجة وتحلية المياه بأنواعها.

كما أتفق الطرفان على تبادل الزيارات للمتخصصين للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية عن كثب وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع .