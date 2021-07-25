بريطانيا ..إصابة 4 ضباط واعتقال 6 متظاهرين في احتجاجات كورونا| فيديو

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأحد، أن ما لا يقل عن 4 من ضباط شرطة أصيبوا وتم اعتقال ستة أشخاص خلال مظاهرات مناهضة للإغلاق والتطعيم في لندن.

وقالت كاثرين روبر قائدة شرطة العاصمة لمنع الجريمة والإدماج والمشاركة عبر تويتر:"انتهت المظاهرات السلمية في وسط لندن. شكري للحشود التي تواصلت معنا ومع زملائي على عملهم الشاق. وكان هناك 6 اعتقالات لمجموعة من الجرائم وجرح 4 ضباط بشكل غير مقبول. أتمنى لهم الشفاء العاجل".

في وقت سابق من اليوم ، كتبت على تويتر أن أحد المتظاهرين اعتقل بعد أن ألقى زجاجة على ضباط الشرطة.

تم رفع قيود فيروس كورونا في المملكة المتحدة في 19 يوليو، على الرغم من أن السلطات لا تزال توصي بارتداء أقنعة الوجه واستخدام جواز كورونا، الذي يعد دليلا على التطعيم أو نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية.