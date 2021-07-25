بسبب نشر شائعة وفاة دلال عبد العزيز .. أدمن صفحات الفنانين يتسببون فى أزمة لهم

أثارت شائعة وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز لغط كبير خلال الساعات الماضية، حيث تسبب هذا الخطأ فى إزعاج اسرتها والوسط الفنى بأكمله، وقد قامت بعض الصفحات الخاصة ببعض الفنانين بنشر شائعة الوفاة ، الا انهم اعتذروا وأوضحوا ملابسات الموضوع، مؤكدين ان المسؤولين عن إدارة صفحاتهم هم من قاموا بنشره ، وفى السطور التالية نرصد أبرز هولاء الفنانين .

عمرو عبد الجليل :

بعد نشره شائعة وفاة النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز عبر صفحته ، قدم الفنان عمرو عبد الجليل، اعتذار على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"



وكتب عمرو عبد الجليل عن نشر شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز قائلاً: "أحد الأدمن قام بنشر خبر غير مؤكد منذ قليل وأتحمل مسئولية الاعتذار للجميع.. وأتمنى الشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز".

وفاء عامر :

كشفت الفنانة الكبيرة وفاء عامر، تفاصيل نشر شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز عبد حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضحت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، قائلة: "مش أنا اللى كتبت المنشور، أدمن الحساب شاف الخبر على أحد المواقع الإعلامية فتبرع من نفسه وكتب نعى للفنانة دلال عبد العزيز".

وأوضحت وفاء عامر قائلة: "لقيت أيتن بتسألنى هى الفنانة دلال عبد العزيز أتوفت فقولتلها لأ لسه مكلمة إيمى، فقالتى حسابك الشخصى منزل نعى".

وأكدت وفاء عامر، أنها قامت بفصل أدمن حسابها من العمل، قائلة: "حذفت المنشور ومشيته.. اللى يغلط لازم يمشى".