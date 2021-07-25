الفاتيكان يعلن عن ممتلكاته حول العالم لأول مرة.. والبابا يتحرك ضد قصية فساد ضخمة

كشف الفاتيكان للمرة الأولى عن ممتلكاته في جميع أنحاء العالم، لكن الكشف لم يشمل ميزانيات ومتاحف وبنك الفاتيكان.

ولأول مرة في تاريخه، أصدر الفاتيكان نماذج إفصاح مفصلة يوم السبت تظهر أن الكرسي الرسولي يمتلك أكثر من 5000 عقار في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه الخطوة قبل تجربة رئيسية من المقرر افتتاحها في مدينة الفاتيكان الأسبوع المقبل وتشمل صفقة استثمار منحرفة في لندن. وقد اتُهم عشرة بجرائم مالية، من بينهم كاردينال بارز.

وأظهرت ميزانية عام 2020 لإدارة تراث الكرسي الرسولي (APSA)، التي تدير ممتلكات واستثمارات للفاتيكان، أن الفاتيكان يمتلك 4051 عقارًا في إيطاليا و 1120 على مستوى العالم بما في ذلك في لندن وباريس وجنيف ولوزان - العديد من الاستثمارات في المناطق الفاخرة.

ما هو موضوع المحاكمة؟

تدور العملية حول مستودع هارودز سابق في حي ساوث كنسينجتون بلندن، والذي تم شراؤه لتحويله إلى شقق فاخرة. تشمل التهم الاختلاس وغسيل الأموال والاحتيال والابتزاز وإساءة استخدام المنصب.

اشترت أمانة دولة الفاتيكان المبنى منذ أكثر من عشر سنوات، مما أدى إلى خسارة مالية ضخمة. نتيجة لذلك، نقل البابا فرانسيس السيطرة على استثمارات الفاتيكان إلى إدارة تراث الكرسي الرسولي APSA.

وقال الأب خوان أنطونيو جيريرو ألفيس رئيس أمانة الاقتصاد بالفاتيكان لرويترز إن المبنى سيباع قريبا وإن العملية كانت "نقطة تحول" لكيفية تعامل الفاتيكان مع شؤونه المالية.

وأضاف: "أتينا من ثقافة السرية، لكننا تعلمنا أن الشفافية في الأمور الاقتصادية تحمينا أكثر من السرية".

ماذا نعرف الآن عن الشؤون المالية للفاتيكان؟

بسبب الوباء، خفض الفاتيكان النفقات في عام 2020 وركز على دفع الرواتب وتوفير الأموال للكنائس والجمعيات الخيرية. لتوفير المال، خفض الفاتيكان الأحداث والأنشطة بنسبة 75٪ وشدد ميزانيات دبلوماسييه على مستوى العالم.

في حين أن عمليات الكشف كانت واسعة النطاق، إلا أنها فشلت في تضمين ميزانيات مدينة الفاتيكان وبنك الفاتيكان، وكذلك المتاحف في ولاية المدينة.

في العام الماضي، عانى الفاتيكان من عجز في الميزانية قدره 66.3 مليون يورو (78 مليون دولار)، وهو أفضل من 68 مليون يورو (80 مليون دولار) إلى 146 مليون يورو (172 مليون دولار) كانت متوقعة سابقاً.

جاء حوالي 50 مليون يورو (59 مليون دولار) من الميزانية التشغيلية للفاتيكان من بيتر بنس، وهو صندوق تم طلبه من أبناء الرعية الكاثوليكية لتقديم الدعم للجمعيات الخيرية بالفاتيكان التي يمكن للفاتيكان الاستفادة منها أيضًا للحفاظ على بيروقراطيته. تدير الكنيسة الكاثوليكية الشؤون الدينية لـ 1.3 مليار كاثوليكي في جميع أنحاء العالم.

من بين العقارات في الفاتيكان في جميع أنحاء العالم، يتم تأجير 14٪ بأسعار السوق لتمويل الفاتيكان وأعمالها الخيرية، بينما يتم تأجير باقي العقارات بأقل من السوق أو استخدامها من قبل الكرادلة الكاثوليك أو مسؤولي الفاتيكان الحاليين والمتقاعدين.