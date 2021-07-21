رئيسي لـ رئيس وزراء الفاتيكان: إيران والدولة المسيحية عليهما الوقوف بجانب المظلومين

تلقى الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، لتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب صحيفة "انتخاب" الإيرانية، قال رئيسي خلال الاتصال مع رئيس وزراء الفاتيكان إن "الدفاع عن حقوق الإنسان هو أساس سياسات إيران".

وأضاف رئيسي أن عيد الأضحى هو العيد الأعظم لدى المسلمين والذي نشأ عن عمل النبي إبراهيم، وأنه "يمكن اعتبار عيد الأضحى يوم تفاعل بين الأديان السماوية كأساس للتشاور والحوار بين الأديان.

وشدد رئيسي على أن حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها يشكلان أساس السياسات الداخلية والخارجية لجمهورية إيران "الإسلامية"،وقال:"أعتقد أنه وفقًا لتعاليم الديانات الإبراهيمية، يجب على إيران والفاتيكان الوقوف إلى جانب شعوب العالم المظلومة. أن تكون ضد القوى القمعية".

وأكد أهمية التشاور والحوار بين الأديان الإبراهيمية من أجل خلق سلام حقيقي ودائم في العالم، وقال إن "إيران باعتبارها ديمقراطية دينية ترحب بأي تفاعل وحوار بين الأديان الإبراهيمية وترحب بالمسيحية بشكل خاص".