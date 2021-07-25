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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة الاغتيالات.. مقتل ناشط في العراق على أيد مسلحين مجهولين

صدى البلد

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن  مسلحين مجهولين قتلوا ناشطا في مجال حقوق الإنسان بمحافظة البصرة جنوبي البلاد في عودة لاغتيال النشطاء الدائر في البلاد.

وقالت نقلا عن نشطاء إن علي كريم، نجل المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة البهادلي قتل في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

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وأضافت أن كريم كان قد اختطف قبل نحو 24 ساعة، وعثر على جثته مرمية وعليها آثار الرصاص.

وأشارت إلى أن وفاطمة البهادلي (51 عاما) رئيسة جمعية الفردوس العراقية، كرمت نهاية العام الماضي من قبل منظمة "فرونت لاين ديفندرز" (Front Line Defenders) الإيرلندية بمناسبة اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت البهادلي واحدة من بين 5 سيدات كرمتهن المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020 في تصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.

وأدانت الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، عمليات اغتيال الناشطين في العراق، عقب محاولات اغتيال لنشطاء في البصرة وبغداد.

العراق ناشط مسلحين مجهولين حقوق الإنسان فاطمة البهادلي

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