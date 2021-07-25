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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدينة بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، تفقدية بمدينة بنها لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وأعمال تطوير الميادين والطرق الرئيسية والفرعية الجاري رصفها، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة والإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف السيارات والمحلات والكافيتريات.

 

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واستهل المحافظ، وفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم الأحد الجولة، بتفقد أعمال تطوير وتجميل ميدان المحطة حيث تابع المحافظ أعمال زراعة الجزر الوسطى وإنشاء نافورة حضارية بوسط الميدان، كما تم عمل محاور وفتحات مرورية جديدة تساهم في تسيير الحركة المرورية والقضاء على التكدسات ومنع الانتظار الخاطئ وتخصيص أماكن لانتظار الركاب.


كما تفقد محافظ القليوبية ، ميدان وابور الثلج بعد تطويره حيث تم عمل تعديلات مرورية بالميدان لتسيير الحركة المرورية كما تم زراعة الجزر الوسطى بنباتات وأشجار الزينة و مراعاة الشكل الجمالي للميدان، كما تم إزالة جميع الباعة الجائلين بالميدان وتسكينهم الباكيات التي تم إنشاؤها أسفل كباري الرياح التوفيقي.
وطالب المحافظ خلال جولته بالحفاظ على الميدان والمتابعة المستمرة له لعدم عودة الباعة مرة أخرى بالإضافة إلى متابعة ري الأشجار والنباتات التي تم زراعتها .


كما تفقد محافظ القليوبية أيضا ميدان كاميليا بعد تطويره ورصفه بالكامل وإنشاء جزيرة وسطى وتشجيرها وإزالة جميع الباعة الجائلين بالميدان، وعلى كوبري الرياح التوفيقي الحديدي.


كما وجه محافظ القليوبية بوجود دورية من الأمن ومجلس المدينة لمتابعة الميدان والحفاظ عليه من أي أعمال تخريبية أو عشوائية.


وأكد المحافظ أن تطوير ميادين مدينة بنها يأتي ضمن خطة المحافظة للنهوض بعاصمة المحافظة لتلقي بزائريها والمترددين عليها، لتكون في أبهى صورة والقضاء على أي مظاهر عشوائية و تعديل المحاور المرورية التي تتسبب في تكدس السيارات خصوصا بأوقات الذروة.


وتابع المحافظ جولته بتفقد موقف سيارات الأجرة العمومي بمدينة بنها حيث تابع المحافظ تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، كما شدد المحافظ على السائقين بالالتزام بالأجرة المحددة وعدم الزيادة عن التعريفة المقررة،  حيث تم التنسيق مع المرور وإدارة المواقف بعمل أكمنة للتفتيش وضبط المخالفين وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات على أي سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة.


كما تفقد محافظ القليوبية خلال جولته بمدينة بنها حديقة المنطقة الاستثمارية والتي قامت المحافظة بإنشائها كواجهة حضارية و متنفسا للمواطنين، حيث وجه المحافظ نائب رئيس المدينة بالمتابعة الجيدة للحديقة وانتظام ري الأشجار والنباتات المزروعة بها والحرص على نظافتها.

محافظ القليوبية الحركة المرورية مواقف السيارات تطبيق الاجراءات الاحترازية الطرق الرئيسية أعمال تطوير عمال النظافة

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