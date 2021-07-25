مسرح الهناجر يقدم حفلات بأسعار مخفضة في "صيف قطاع الإنتاج الثقافي ".. تفاصيل

افتتح برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي" في مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، حيث تقام فعاليات النشاط الصيفي يوميا في الثامنة مساء وبدأت من ٢٢ يوليو ولمده ثلاثه أشهر.

وافتتحت فرقة "رضــــا" بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، أولى ليالي البرنامج بمجموعة من استعراضاتها تحت إشراف الفنان وليد طموم مدير عام الفرقة وهى "وردة يابلدى، الفلاحين، موشح آه لقلبى، سماح النوبة، العرقسوس، الحجالة، الطبول، النوبة".

وتقدم الفرقة ١٠ حفلات فى الفترة من ٢٢ حتى ٣١ يوليو الجاري على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

عن البرنامج

البرنامج يتضمن مجموعة من الحفلات الفنية والغنائية، مثل حفلات لفرقة رضا، والفرقة القومية للفنون الشعبية، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، والسيرك القومى، وفرقة أنغام الشباب، وعرض أوبريت «الليلة الكبيرة» لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، وعرض العرائس «علي بابا والأربعين حرامي

واسعار التذاكر 30 جنيها وتقام الفاعليات تحت كافه الإجراءات الاحترازيه وارتداء الكمامه لمواجهة فيروس كورونا المستجد