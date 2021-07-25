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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء حتى الجمعة

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، يستمر حتى نهاية الأسبوع الجمعة، ليعود الطقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء يصاحب ذلك ارتفاع معدلات نسب الرطوبة أيضاَ.

الطقس من الثلاثاء حتى الجمعة

وقالت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة سوف تظل على نفس معدل الدرجات، غدا الاثنين، لتبدأ في ارتفاعها التدريجي اعتبارا من يوم الثلاثاء، بمعدل درجتين ومع نهاية الأسبوع ترتفع 5 درجات.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن ارتفاع درجات الحرارة، سيعود الطقس من الثلاثاء حتى الجمعة المقبلة، شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

ويظل الطقس معتدل الحرارة ليلا، رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتظل الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد، مع ارتفاع درجات الحرارة هي نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة


أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال هذه الفترة من الثلاثاء حتى الجمعة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تصل إلى 38 درجة للعظمى والصغرى 29
السواحل الشمالية تصل إلى 34 درجة للعظمى والصغرى 25
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تصل العظمى إلى 39 والصغرى 28
جنوب الصعيد تصل العظمى إلى 42 درجة والصغرى 28
شمال الصعيد تصل العظمى إلى 39 درجة والصغرى 27.

نسب الرطوبة

وتصاحب درجات الحرارة نسب رطوبة أيضا، على كافة أنحاء الجمهورية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 35.

السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 40.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30.

 شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.

 جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

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