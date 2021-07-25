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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة الموسيقيين: سيكون لنا موقفا ضد أفعال إيمان البحر درويش

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش

قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن النقابة تستنكر تصريحات وأفعال المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر على حسابه بموقع "فيسبوك"، والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية.

أضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" تقديم الدكتور معتز عبد الفتاح عبر قناة "الشمس"، "ما كان يليق به أن يفعل ذلك، وهذا شعور كل الشعب المصري، وفي حالة هياج على السوشيال ميديا ضد ما قاله، ومجلس النقابة على الفور أصدر بيانا تستنكر فيه ما حدث من الفنان إيمان البحر درويش، ووقوفها الكامل إلى جانب الدولة المصرية، حرية الرأي مكفول للجميع، ولكن أي رأي مخالف للإرادة المصرية هو رأي غير صائب، والإدارة المصرية تعبر عن الإرادة المصرية تماما".

تابع: "فُهم خطئا أن إيمان البحر درويش مشطوب من النقابة منذ 8 سنوات، ولكنه مازال عضوا في النقابة والخلافات بينه والفنان مصطفى كامل في فترته لم تصل إلى شطبه، وبالتأكيد النقابة سيكون لها موقفا ضد ما فعله".

وكان أكد مجلس نقابة المهن الموسيقية أن إيمان البحر درويش مازال عضوا بجمعيتها العمومية، ولم يتم فصله منذ 8 سنوات حسبما تردد في بعض المواقع الإليكترونية. 

وأوضح المجلس أنه سيتم مناقشة ما صدر منه من تجاوز.

منير الوسيمى 

أكد الموسيقار منير الوسيمي أن الوطنية ليست بالأغاني الوطنية، بل بالوقوف مع الوطن والكفاح من أجله ، وليس بالهروب خارج الوطن وادعاء الأكاذيب.

وقال الموسيقار منير الوسيمي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إنه يرى أن الفنان إيمان البحر درويش لم يعرف طعم النجاح فنيًا إلا حين قام بالغناء إلى جده الفنان الراحل سيد درويش، بل تمادى فى الأمر وأصبح يتاجر باسم جده الوطني، لأنه شخص ممسوح من الوطنية.

وتابع الموسيقار القدير منير الوسيمي قائلاً: إيمان البحر درويش صوت على قده، وكان يتمسح فقط فى اسم جده سيد درويش.

واستكمل "منير الوسيمي حديثه قائلاً: لا يمكن المقارنة بين إيمان البحر درويش وأي فنان من جيله مثل الفنان هاني شاكر، فالأول لا يستطيع أى شخص أن يتذكر أغنية له، وعلى الجميع أن يراجع تاريخه الفني ليتأكد من ذلك.

وأضاف الوسيمي: في أحد المرات تم التعاقد مع إيمان البحر درويش على بطولة أوبريت فني على أحد مسارح الدولة، والجميع يعرف قدسية المسرح ومواعيده، إلا أننا فوجئنا به يهرب إلى الخارج من أجل “ سبوبة ” في أمريكا ، وعطل العرض المسرحي وجميع الأبطال 15 يومًا.

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