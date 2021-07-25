مقاول وطفله.. كشف هوية ضحيتي حادث انفجار سيارة بطريق الإسماعيلية/ السويس

نجحت مديرية أمن محافظة الاسماعيلية، في كشف هوية ضحيتي حادث إنفجار سيارة بطريق الإسماعيلية _ السويس.



وقالت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة، أن الضحيتين هما معتز صبحي سالم سيد ٣٣ سنة مقاول من المطرية بالقاهرة وطفله مصطفي ٨ سنوات.



وأضافت المصادر، أن شقيق المتوفي ويدعي محمد صبحي سالم ٤٣ عام مقيم بالعبور القليوبية حضر إلي مشرحة القصاصين وتعرف عليهما.



وتابعت المصادر، أنه جري إيداع الضحايا "مجهول الهوية" بمشرحة القصاصين لحين التعرف علي ذويهم بعد جمع الجثث المتفحمة في حادث تفحم سيارة علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي بالقرب من مدينة فايد.

وكان رجال المعمل الجنائي قاموا بفحص السيارة بعد تفحمها لمحاولة الوصول إلى أي رقم خاص بالسيارة للكشف عليها ومحاولة الوصول إلى بيانات بشأن الضحيتين.

كما لم يتم العثور على أي بيانات أو بطاقات هوية داخل السيارة بسبب تفحمها بالكامل وتفحم الجثتين بداخلها.

وتسبب انفجار سيارة ملاكي في وفاة شخصين داخل السيارة بعد انقلاب السيارة بوصلة طريق أبو سلطان بدائرة مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.



وبحسب المعاينة الأولية فإن عجلة القيادة اختلت في يد السائق، ما تسبب في انفجار إطار السيارة الأمامي وعدم قدرته على السيطرة على السيارة وانقلابها.

وارتطمت السيارة بالحاجز الموجود على جانبي الطريق، ما أدى إلى انقلاب السيارة في منطقة منخفضة من الطريق واشتعال النيران بها.

وحاول الأهالي السيطرة على الحريق في بدايته باستخدام طفايات الحريق إلا أن انفجار خزان الوقود تسبب في زيادته بشكل كبير واشتعال النيران في السيارة بالكامل.

وتحفظت الشرطة على السيارة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات فيما بدأ فريق من المعمل الجنائى في فحص السيارة لمعرفة سبب انقلابها واندلاع الحريق بها.