عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقاول وطفله.. كشف هوية ضحيتي حادث انفجار سيارة بطريق الإسماعيلية/ السويس

الحادث
الحادث

نجحت مديرية أمن محافظة الاسماعيلية، في كشف هوية ضحيتي حادث إنفجار سيارة بطريق الإسماعيلية _ السويس.

1000 جنيه السبب.. يمزق شقيقه بمطواة في الإسماعيلية


وقالت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة، أن الضحيتين هما معتز صبحي سالم سيد ٣٣ سنة مقاول من المطرية بالقاهرة وطفله مصطفي ٨ سنوات.

إصابة 4 في تصادم سيارتين بطريق "الإسماعيلية – السويس"


وأضافت المصادر، أن شقيق المتوفي ويدعي محمد صبحي سالم ٤٣ عام مقيم بالعبور القليوبية حضر إلي مشرحة القصاصين وتعرف عليهما.


وتابعت المصادر، أنه جري إيداع الضحايا "مجهول الهوية" بمشرحة القصاصين لحين التعرف علي ذويهم بعد جمع الجثث المتفحمة في حادث تفحم سيارة علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي بالقرب من مدينة فايد.

 

وكان رجال المعمل الجنائي قاموا بفحص السيارة بعد تفحمها لمحاولة الوصول إلى أي رقم خاص بالسيارة للكشف عليها ومحاولة الوصول إلى بيانات بشأن الضحيتين.

 

كما لم يتم العثور على أي بيانات أو بطاقات هوية داخل السيارة بسبب تفحمها بالكامل وتفحم الجثتين بداخلها.

 

وتسبب انفجار سيارة ملاكي في وفاة شخصين داخل السيارة بعد انقلاب السيارة بوصلة طريق أبو سلطان بدائرة مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.


وبحسب المعاينة الأولية فإن عجلة القيادة اختلت في يد السائق، ما تسبب في انفجار إطار السيارة الأمامي وعدم قدرته على السيطرة على السيارة وانقلابها.

 

وارتطمت السيارة بالحاجز الموجود على جانبي الطريق، ما أدى إلى انقلاب السيارة في منطقة منخفضة من الطريق واشتعال النيران بها.

 

وحاول الأهالي السيطرة على الحريق في بدايته باستخدام طفايات الحريق إلا أن انفجار خزان الوقود تسبب في زيادته بشكل كبير واشتعال النيران في السيارة بالكامل.

 

وتحفظت الشرطة على السيارة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات فيما بدأ فريق من المعمل الجنائى في فحص السيارة لمعرفة سبب انقلابها واندلاع الحريق بها.

مقاول طفل تفحم سيارة طريق الاسماعيليه السويس اخبار الحوادث فايد

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في انهيار منزل في المنوفية

مصرع شخص فى حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة نقل بـ منية النصر بالدقهلية

مصرع 138 شخصا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية غربي الهند

مصرع وإصابة 6 في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

مصرع شخص وإصابة 8 أخرين في حادثين بأسوان

أرقامها أ ه م 1.. تعرف علي قصة سيارة أحمد عز في هذا الفيلم.. صور

ترشيحاتنا

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات أول الأسبوع

الإفتاء تنشر أبرز الوفود الخارجية فى مؤتمرها العالمي

بيان ناري من الجزائر بعد انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي كمراقب

أمريكا تشتعل.. حرائق الغابات لا تنتهي والنار تلتهم آلاف المنازل

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أستراليا في طوكيو 2020

إزاي تفك البلوك؟.. 7 خطوات بسيطة لـ إلغاء الحظر عبر تطبيق فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الخسارة من الأرجنتين في طوكيو 2020

خاص | نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات خلال ساعات

لا تعالج.. عدوى فطرية مميتة تنتشر بسرعة في الولايات المتحدة الأمريكية

عقوبة صادمة على صالح جمعة .. ضياء السيد يطلق 5 قذائف قوية مع هانى حتحوت | شاهد

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

أول تعليق من شوقي غريب بعد خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"نيبارتاك" يقترب.. إعصار خطير يهدد اليابان ودورة الألعاب الأولمبية | شاهد

طريقة عمل مهلبية البرتقال بالجزر.. وصفات متعددة أبرزها بالموز وللرضع

القاتل التافه رزق.. شاب يحاول قتل حبيبته باليويو

تصرف غريب من سائق دليفري بعد رفض الزبون دفع إكرامية.. فيديو

فيديو

انهيار تقاليد المجتمع.. زوج يعرض مفاتن زوجته على TikTok

مقتل لورديانا ووفاة دلال عبد العزيز .. شائعات تطارد الفنانين

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ