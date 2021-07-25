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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة القصير تواصل احتفالاتها بثورة 23 يوليو

قصور الثقافة
قصور الثقافة

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فى الاحتفال بثورة 23 يوليو، من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث نظم بيت ثقافة القصير احتفالية فنية بحضور مدير عام الفرع ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وبعض من أهالى المدينة، بدأت بالسلام الجمهورى، أعقبه أمسية شعرية للشعراء أحمد عبدالفتاح، والموهبتين سما رجب، وهند عادل، بجانب فقرة غنائية للفنانتين هاجر مصطفى وسارة، وعزف على الاورج لعلاء منصور، ثم فقرة للتنورة، واختتمت بعرض لفرقة القصير للفنون التلقائية والأغانى التراثية.

وبقصر ثقافة الشلاتين اقيمت محاضرة عن"ثورة ٢٣ يوليو" حاضرتها غادة محمود، حيث أوضحت أسباب قيام الثورة وأهدافها والإنجازات التى تلتها ومنها تأميم قناة السويس، استرداد الكرامة والاستقلال والحرية، وقيام الجمهورية، وتوقيع اتفاقية الجلاء، كما بث قصر ثقافة حلايب محاضرة اونلاين بعنوان "ثورة 23 يوليو" قدمها عبدالسلام مدير عام مركز الإعلام سابقا، موضحًا أن هذه الثورة من اهم الثورات فى العالم الثالث ومن اهم انجازاتها، سن قوانين جديدة فى التعليم والصحة والاصلاح الزراعى، وقدم الفنان محمود عبد الغنى ببيت ثقافة ام الحويطات مقطوعة موسيقية عزف على الناى، فيما نفذت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "أسباب العزوف عن القراءة وتداركها" ضمن برنامج تشجيع القراءة الوطني ألقي المحاضرة  محمود عبدالستار مدير مدرسة التربية الفكرية بسفاجا، متناولًا "أهمية القراءة التى تكمن في احتياجنا لفهم الآخر، وحل ما يحيط بنا من مشكلات"، ولمعالجة العزوف عنها لابد من غرس القراءة كمهارة ذهنية أصيلة في مراحل التعليم الأولى، والتأكيد على أهميتها كمعيار للتمييز فيما يحيط بنا من دفق معلوماتي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ثوره 23 يوليو فرع ثقافة البحر الأحمر بيت ثقافة القصير

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