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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلاكيت تاني مرة.. النجعي يدرك التعادل لـ السعودية في مرمى ألمانيا

منتخب السعودية
منتخب السعودية

أحرز سامي خليل النجعي هدف التعادل لمنتخب السعودية في شباك ألمانيا، في المباراة التي تجمعهما على ستاد نيسان، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، في أولمبياد طوكيو، لتصبح النتيجة 2- 2.

 

جاء هدف التعادل لمنتخب السعودية، من تمريرة قصيرة من الجانب الأيمن لـ سامي النجعي داخل منطقة الجزاء، ليسددها من لمسة واحدة على يمين الحارس الألماني.

 

كان الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب ألمانيا على السعودية بهدفين مقابل هدف.

 

أهداف الشوط الأول

 

تقدم  منتخب ألمانيا على السعودية بهدف مبكرا في الدقيقة 12، عن طريق  ناديم أميري.

 

وسجل النجعي هدف التعادل لمنتخب السعودية في شباك ألمانيا في الدقيقة 31.

 

ووضع راجنار أتشي ألمانيا في المقدمة مجددا، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 41.

 

وبدأ منتخب السعودية المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - عبد الباسط هندي - عبد الإله العمري - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سلمان  الفرج - علي الحسن -  سامي النجعي.

خط الهجوم: سالم الدوسري - أيمن الخليف - عبد الله الحمدان.

 

السعودية ضد ألمانيا:
 

ويطمح منتخب السعودية بقيادة مديره الفني سعد الشهري في تحقيق الفوز على ألمانيا في مباراة اليوم، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي، في أولمبياد طوكيو.
 

وخسر منتخب السعودية أمام  كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، في الجولة الافتتاحية.

 

على الجانب الآخر يلعب منتخب ألمانيا مباراة اليوم تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، بعد السقوط أمام البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأولى، من دور المجموعات.

 

ترتيب المجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو:
 

1- البرازيل: 4 نقاط
2- كوت ديفوار: 4 نقاط

3- السعودية: 0 نقاط

4- ألمانيا: 0 نقاط

السعودية منتخب السعودية المانيا اولمبياد طوكيو السعودية ضد ألمانيا

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