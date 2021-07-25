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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل اصيب بنزيف بالمخ بعد احتباس رأسه بكوبري عائم بالمحلة الكبري

مصرع طفل لاصابته
مصرع طفل لاصابته بنزيف بالمخ بسبب احتباس رأسه بكوبري عائم

لقى طفل مصرعه متأثرا باصابته بنزيف فى المخ بسبب أحتباس رأسه بين سور الكوبرى العائم الواصل بين عزبة حمد والشعبية التابع لدائرة ثان المحلة الكبرى.

 

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد مصرع الطفل "محمد . ش " يبلغ من العمر 6 سنوات أثر تعرضه لأحتباس رأسه بين أعمدة حديدية بسور الكوبرى العائم.

 

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وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة الكبرى، إلى مكان الحادث.

 

وتبين من خلال سؤال شهود العيان، أن الطفل كان يلهو حيث وضع رأسه ما بين السور الحديد بالكوبرى العائم، وبسبب عدم وجود صيانة دورية له، أدى ذلك إلى أختناقه وحدوث نزيف أودى بحياته فى الحال.

 

وتم نقل الجثة الى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر  بالواقعة ، لاخطار النيابة العامة.

مصرع طفل نزيف بالمخ احتباس الرأس كوبري عائم بالمحلة

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