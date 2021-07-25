محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بـ طنطا

باشر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، خلال جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجارية، أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

بدأت الجولة بتفقد شارع الجلاء والطريق السريع، حيث وجه المحافظ رئيس حي ثان طنطا بمراجعة دهان الأرصفة وتنظيف كشافات الإنارة ، كما وجه رئيس مركز ومدينة طنطا برفع الإشغالات من على جانبي الطريق السريع وإزالة ورش الكاوتش المتعدية على أملاك الري بطول الطريق حتى آخر نطاق المحافظة بقرية دفرة.

كما تفقد محافظ الغربية الطريق المؤدي إلى المنطقة اللوجستية وطريق الملاحة بدايةً من كوبري هيلانة حتى كوبري شنودة، حيث تم رفع كافة الإشغالات من على جانبي الطريق وإغلاق كافيه متعدي على أملاك الري، موجهاً رئيس مركز ومدينة طنطا بدهان واجهة منفذ الأمن الغذائي التابع لمشروع البيض بقرية كفر الشيخ سليم.

وفي ذات السياق، تابع المحافظ جولته بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي، حيث وجه رئيس حي أول طنطا بمراجعة نظافة الشوارع المحيطة بالمشروع وإنشاء حوض لإلقاء القمامة بمساكن الأوقاف، كما وجه بعمل باكيات جديدة بجوار الباكيات الموجودة بجانب السكة الحديد لنقل الباعة الجائلين من سوق العجيزي إليها.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور رحمي شارع الإسكندرية والذي يُعَدْ أهم المحاور المرورية في المحافظة كونه يربط بين الطريق السريع القادم من الإسكندرية ومتجهاً لميدان المحطة والسيد البدوي، ويتم تطويره بتكلفة مالية قدرها (١٨) مليون جنيه.

واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد شارع السكة الجديدة وميدان السيد البدوي والذي بواسطة تم الانتهاء من تطويره بنسبة ٩٩ % ، ووجه المحافظ رئيس حي أول طنطا برفع كافة الإشغالات وإبلاغ عمليات المرور بمنع انتظار السيارات بجوار الممشى المؤدي إلى المسجد الأحمدي .

رافق المحافظ في جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا ، الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

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