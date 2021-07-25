حكاية أغلى ذهبية لـ مصر في الأولمبياد.. جاءت بعد غياب 56 سنة

تخوض بعثة مصر الأوليمبية منافسات دورة الألعاب الأوليمبية بت طوكيو على أمل تحقيق انجاز جديد أو كسرة عقدة الذهبيات التي اختفت من التاريخ الرياضي الحديث لمصر في الدورات الأوليمبية سوى في مناسبة واحدة.

آخر عهد الذهبيات

مصر شاركت في دورة الألبعاب الأوليمبية منذ عشرينات القرن الماضي، وحققت انجازات كبيرة على مستوى التتويج بالمراكز الذهبية والفضية والبرونزية.

أول مشاركة إيجابية لمصر كانت عام 1928 في أوليمبياد امستردام وحققت فيها مصر 2 ذهب للسيد نصير في رفع الأثقال، وإبراهيم مصطفى في المصارعة، بالإضافة إلى فضية وبرونزية من نصيب فريد سمكة في منافسات الغطس.

البطل الأوليمبي خضر التوني

واستمرت مصر في حصد الميداليات والتتويج بـ 4 ذهبيات أخرى حتى عام 1948 الذي حققت فيها مصر آخر ذهبية في القرن الماضي على يد محمود فياض وإبراهيم شمس في رفع الأثقال، ثم غابت بعد ذلك عن التتويج بالذهب حتى عام 2004.

ذهبية كرم جابر 2004

في عام 2004 دخلت البعثة لمصرية متعطشة لانجاز إضافي يستجلب عظمة تاريخ المصريين القديم في الدورات الأوليمبية، وتمكنت البعثة المصرية من تحقيق ذلك بـ حصد 5 ميداليات محققة الرقم القياسي لها والذي تكرر في عامي 1936، و1948.

كان ابن مصر كرم جابر الذي ينافي في المصارعة الروماني على موعد مع صنع التاريخ في مشهد لن ينساه المصريون بعدما تمكن البطل المصري من الوصول إلى المنافسة النهائية ومن ثم الفوز بجدارة على منافسه من جورجيا عن جدارة واستحقاق واعتلاء منصة الذهب.

كرم جابر احتفل بطريقة جنونية مع مدربه، حيث صار احتفال كرم جابر أبرز سمات الأوليمبياد عبر تاريخه، وأشهر اللقطات العالمية المتداولة عن فرحة الفائزين.

بكاء كرم جابر على منصة التتويج مع عزف السلام الوطني المصري ورفع العلم كانت لحظة متفردة في التاريخ الرياضي المصري، ولحظة غابت عن مصر 56 عامًا قبل هذا التاريخ، و17 سنة بعد هذا التاريخ.

3 فضة و5 برونز في 17 سنة

بعد ذهبية كرم جابر التي حققت مصر معها فضية و3 برونزيات في نفس الدورة، خاضت مصر منافسات دورة بكين بعدها ولم تحظى سوى بميدالية برونزية واحدة من نصيب هشام مصباح في منافسات الجودو.

سارة سمير ومحمد إيهاب

ومن بعدها أوليمبياد لندن التي حصدت فيها مصر فضية في المصارعة لكرم جابر، وأخرى لعبير عبد الرحمن في رفع الأثقال، ثالثة في الشيش لـ علاء أبو القاسم.

في أوليمبياد ريودي جانيرو الأخيرة، كانت مصر على موعد 3 برونز من جديد لـ هداية ملاك في التايكوندو، وسارة أحمد في رفع الأثقال، ومحمد إيهاب في رفع الأثقال.