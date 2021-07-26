بمشاركة نجوم الفن.. وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يفتتحان "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية في مارينا.. والمعرض يضم 250 عارضا من 12 محافظة

داليا البحيري وسامح الصريطي أبرز المشاركين في افتتاح "ديارنا"

منتجات حرفية ويدوية وتراثية لـ أصحاب الجمعيات والأسر المنتجة

جمعيات تشارك بالمنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه



افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، بحضور محافظ مطروح اللواء خالد شعيب والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، بمنطقة مارينا ٥ بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمدة شهر، وذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

ويضم المعرض ٢٥٠ عارضا من ١٢ محافظة على ٣ مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار ١٠ أيام وتضم ٨٠ عارض.

وشهد المعرض مشاركة الفنانة داليا البحيري والفنان محمد أبوداود والفنان سامح الصريطي والفنانة فلك نور والاعلامية لميس سلامة ونجمة السوشيال ميديا اسما روؤف ونجوم الفن والمجتمع.

وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والاسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين.

أوضحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة على إقامة المعارض في مختلف محافظات الجمهورية؛ مع إقامة معارض المناطق السياحية صيفًا لتكون ملتقى للمصيفين، ومدينة العلمين تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المصيفين، وفي العام الماضي أقيم المعرض لمدة أسبوعين، ويقام هذا العام لمدة شهر لتشجيع المنتجين على المشاركة، مع منح أكبر فرصة للمصيفين للتسوق .

وقالت القباج أن المعرض يفتح أبوابه من الساعة السادسة مساءً وحتى الرابعة فجرًا بما يتلاءم مع أجواء المصايف كما ان سبب إقامة المعرض فى هذا التوقيت بالساحل الشمالى، لأن التوقيت الحالى يكون فيه أكبر نسبة من المصيفين على مدار العام وهذا يمثل فرصة عظيمة لتسويق المنتجات الحرفية واليدوية.

ولفتت إلى أن إقامة المعرض توقيتاً وموقعاً تخضع لدراسات كافية تسويقية تحدد ما يحتاجه المستهلك وما يناسبه في توقيت العرض لتحقيق أكبر مبيعات ممكنة من تلك المنتجات وتحقيق ربح كبير للمنتجين والعارضين.

كما قال عادل البكساوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، بشأن انطلاق معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا 5 بمدينة العلمين، ان المعرض يأتي في إطار جهود وسياسات الوزارة لتقديم مختلف الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن ينطلق اليوم، ويضم 250 عارضاً على 3 مراحل، لتستمر كل مرحلة 10 أيام بمعدل 80 عارض في كل مرحلة للحد من التكدس، وقد تم اختيار هؤلاء العارضون وفقاً لعدة اشتراطات عقب تقدم الآلاف للمشاركة في هذا المعرض المهم، والذي يضم عدداً من المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية مثل الخيامية وأيضا منتجات النحاس والفضة والكورشية، وتحرص الوزارة في ذلك على تقديم مختلف أوجه الدعم مثل الانتقالات وتوفير أماكن الإقامة فضلاً عن دعم جميع آليات التسويق.

09dc1d72-74ce-42c0-b182-f661d4beb71b

174cf691-09b5-40bc-81ac-177af7f0ab19

895c5c42-a136-4ee4-aa26-5c67f9bcf8e7

64273da5-2edb-4ffa-a23b-92f4a9ddd3b8

86080fc4-24fc-4f56-8f94-bf9ad55d8a90

a21f801c-dd63-4099-b7f0-afb3b351f6eb

a214e4bf-07aa-4d6e-9749-43fe6a16fd40

b34c2a24-2890-4ca0-99b1-4cd84e930508

ca73e554-f18e-452c-8e30-665ffc9c5fc5