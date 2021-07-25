عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سينرجى تطرح برومو ترويجيا جديدا لفيلم موسى

فيلم موسى
فيلم موسى

نشرت شركة سينرجى برومو ترويجيا جديدا لـ فيلم “موسى” والذى من المقرر ان يعرض فى 11 اغسطس المقبل. 

 

وعلقت الشركة على البرومو : “بين خوف يحيي وشجاعة موسي قصة كبيرة هنعرفها يوم ٨/١١ في دور العرض انتظرونا”.

 

بوستر فيلم موسى 

أعلنت شركة “سينرجي”، عن بوستر دعائي جديد لفيلم "موسى"، والذي من المقرر طرحه يوم 11 أغسطس المقبل في دور العرض السينمائي.

 

ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بوستر دعائيا جديدا للفيلم الذي ظهر خلاله كريم محمود عبد العزيز بمفرده رفقة روبوت: "انتظروا تجربة جديدة لأول مرة في الوطن العربي 11 أغسطس بجميع دور العرض فيلم موسى".

 

كريم محمود عبد العزيز يكشف تفاصيل دوره في فيلم  موسى

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، تفاصيل دوره في فيلم  موسى، مؤكدا أنه وافق علي المشاركة في هذا العمل بمجرد أن عرض المخرج بيتر ميمي الدور عليه.

 

وأضاف كريم محمود عبد العزيز، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، “كان عندي أزمة في بداية دخولي مجال الفن لاني لم أمثل الشخصيات التي أحبها”، موضحا “معظم الأدوار التي قدمتها مش دماغي، ومش اللي نفسي فيه”.

 

وتابع كريم محمود عبد العزيز، تمنيت تقديم دور صعب ويحتاج للشغل والتركيز الكبير، وكلمني المخرج بيتر ميمي وحدثني عن الدور، و وافقت لأنه يوافق طموحاتي، وشعرت بحماس وثقة كبيرة، وولد لدى إحساس ان العمل سيحقق نجاحا كبيرا.

في ذات السياق، تم عرض التريلر الجديد لـ فيلم موسى من إخراج وتأليف بيتر ميمي، عن قصة روبوت في السينما العربية من خلال طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

كريم محمود عبد العزيز: عايز أروح لدكتور نفسي بعد فيلم موسى|فيديو

أبطال فيلم موسى في ضيافة منى الشاذلي .. الليلة

في التريلر يظهر الروبوت موسى بمشاهد أكشن ومعارك ومغامرات، حيث يخرج من قلب النيران، ويعدو أعلى سطح قطار، ويتعلق بسيارة مسرعة، وإضافة لتكوين هيئة الروبوت المتقنة، فإن أحد أهم عوامل الإبهار في الصورة أن معظم هذه المشاهد نهارية، وهو عكس ما يتجه له مصممو خدع الجرافيك في أفلام عالمية مشهورة.

 

يفضل الأبطال تقديم شخصيات الجرافيك في مشاهد ليلية أو بإضاءة منخفضة لإخفاء معالم الشخصية التي يظهر اصطناعها مع الحركة واختلاف زوايا الضوء، بينما يظهر موسى وهو يتحرك بخفة أقرب ما يكون للأجسام الطبيعية.

 

فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

سينرجي فيلم “موسى” اخبار فيلم موسى كريم محمود عبد العزيز اخبار كريم محمود عبد العزيز

موضوعات متعلقة

زكى فطين عبد الوهاب يتعرض للسرقة.. اعرف التفاصيل

تطورات أزمة دياب مع المنتج نصر محروس

بعد فيلم النهاردة يوم جميل.. نيفين شلبى تكشف عن تفاصيل فيلمها الجديد

فريق واما ينتهي من أغنية نجمة معدية استعدادا لطرحها قريبا

ترشيحاتنا

سياسي أردني يكشف عن نتائج زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن

تونس .. قيس سعيد يعزل رئيس الحكومة ويحل مجلس النواب

بالأسعار..تفاصيل طرح أراض مميزة بالقاهرة الجديدة

في ذكرى تأسيس الجمهورية..تونس على صفيح ساخن..احتجاجات ضد الإخوان وكورونا بالمرصاد

منها إيطاليا.. التضامن: إقامة معرض ديارنا في 3 دول قبل نهاية العام

رسميا .. أتلتيكو مدريد يعين فرناندو توريس في الجهاز الفني لفريق الشباب بالنادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

موسيماني: سنقاتل لـ تحقيق الفوز بالدوري

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

بعد فوز الأهلي على الإنتاج الحربي .. تعرف على ترتيب الدوري

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

بشرى لخريجي تجارة وحقوق.. 1000 وظيفة جديدة بمصلحة الجمارك |تفاصيل ولينك التقديم

خاص | نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

تابعة لمجموعة طلعت مصطفى.. كيف تلتحق بمدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية ..صور

فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

ماعرفش عنه حاجة.. مدرب سيراميكا كليوباترا يتحدث عن غياب صالح جمعة "فيديوجراف"

انهيار تقاليد المجتمع.. زوج يعرض مفاتن زوجته على TikTok

المزيد

ساحة رأي

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ