مبادرة التمويل العقاري.. 5 وحدات لن تنطبق عليها شروط مبادرة المركزي.. و8 خطوات لحصول أصحاب المهن الحرة على شقة

مبادرة التمويل العقاري:

5 وحدات لن تنطبق عليها شروط مبادرة البنك المركزي

8 خطوات حصول أصحاب المهن الحرة على شقة ضمن المبادرة

تبدأ البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقارى الجديدة 3%، العمل رسميا بداية من اليوم، الأحد، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث يتم البدء الفعلي في تطبيق المبادرة الجديدة بعد أن أطلقها البنك المركزي 13 يوليو من الشهر الحالي.



وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4 آلاف و500 جنيه للعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة تصل لـ350 ألف جنيه، أما متوسطو الدخل، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

ويستعرض «صدى البلد» خطوات حصول أصحاب المهن الحرة على شقة ضمن المبادرة الجديدة:

أولا المستندات المطلوبة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- إيصال مرافق حديث بعنوان الإقامة الحالي بالإضافة لعقد الإيجار.

- إثبات دخل للزوج والزوجة.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- ترخيص مزاولة المهنة.

- عضوية النقابة سارية.

- كشف حساب بنكي شخصى لمدة 6 أشهر.

- شهادة معتمدة ومختومة من المحاسب القانون بصافى الدخل الشهري على أن يكون المحاسب مسجلا بسجل المحاسبين والمراجعين.

- صورة من كارنيه النقابة حديث للمحاسب القانوني.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري الجديدة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4 آلاف و500 جنيه للعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة تصل لـ350 ألف جنيه، أما متوسطو الدخل، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

وحدات لن تنطبق عليها شروط مبادرة البنك المركزي

وينشر موقع «صدى البلد» أبرز الحالات التى لا تنطبق عليها مبادرة التمويل العقاري الجديدة:

1- الوحدات السكنية المخالفة.

2- الوحدات السكنية غير كاملة التشطيب.

3- الوحدات بغرض السكن غير الدائم، مثل وحدات السكن السياحي والاستثمار.

4- الوحدات التي يزيد سعرها عن 350 ألف جنيه في شريحة محدودي الدخل.

5- الوحدات التي يزيد سعرها عن مليون و400 ألف جنيه في شريحة متوسطة الدخل.



وتشترط مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.



وبالنسبة لـ أسعار الشقق في المبادرة لمتوسطي الدخل، اشترطت مبادرة التمويل العقاري ألا يقل ثمن الشقة يتراوح بين 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون، وبالنسبة لمحدودي الدخل لا يزيد سعر الشقة كاملة التشطيب عن 350 ألف جنيه.

طرح أراض مميزة بالقاهرة الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراضي في مدينة القاهرة الجديدة للبيع آلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس من العام 2019 بأنشطة خدمية متنوعة.

تابعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن قطع أراضي تقع القطعة الأولى منها في مركز خدمات الياسمين- بنشاط إدارى بمساحة 800 متر مربع، وذلك بسعر متر سجل حوالي 30585 جنيهًا، على ألا تزيد النسبة البنائية على 40% من إجمالي مساحة الأرض.

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الارتفاع “أرضي ودورين متكررين” على أن تكون مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات من بداية تسلم قطعة الأرض.

وأضافت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،أن القطعة الثانية تقع في القطاع الثالث والتي تحمل رقم 374 تجارى بمساحة 540 مترًا مربعًا بسعر متر سجل حوالي 49960 جنيهًا، على ألا تزيد النسبة البنائية على 50% من إجمالي مساحة الأرض، وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ تسلم قطعة الأرض.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن القطعة الثالثة تقع في مركز خدمات البنفسج بنشاط تجارى- 4788 مترًا مربعًا، وذلك بسعر متر سجل حوالي 33290 جنيهًا، على ألا تزيد النسبة البنائية على 40% من إجمالي مساحة الأرض، وتكون مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ تسلم القطعة.

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن القطعة الرابعة تقع بمركز خدمات البنفسج 1 بنشاط تجاري بمساحة 2040 مترًا مربعًا، وذلك بسعر متر بلغ حوالي 38545 جنيهًا، على أن تكون النسبة البنائية للمشروع لا تزيد على 40% من إجمالي مساحة الأرض، على أن يكون الارتفاع “بدروم وأرضي ودورين متكررين”.