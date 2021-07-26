شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي

أسرار شخصية مواليد اليوم

وتكشف خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 26 يوليو فإن ذلك يعنى أنك عنيد ومحدد، ولديك روح تنقيب وبحث، تعيش مشاعر الحب والصداقة بقوة، وتتمسك بجذورك. أنت أيضا واقعي وعملي ولا تحب العيش في الأحلام.

نصيحة لمواليد اليوم

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن مولود يوم 26 يوليو ينتمى لبرج الأسد ولديه بصيرة وموهبة تحليلية عظيمة، في عام ٢٠٢١ تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل

برج الاسد

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني إذا اعتنيت بأقوالك تستطيع أن تغير الأمور سريعا لصالحك، وتحسن إدارة المواقف الصعبة وعليك اليوم أن تنتبه لخطواتك المهنية ولحساباتك المالية، وتمهل في قراراتك الشرائية.

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:



إذا كنت متزوجا تجنب الخلافات لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك ومن المفيد أن تبتعد عن الأضواء، وألا تتكلم عن أخبارك، وعن حياتك الشخصية وحاول أن تقاوم لتستمتع بالحاضر فرغم الضغوط القمر في منزل العلاقات يمنحك القدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.