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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل ثقافية ومسارح متنقلة بقرى أسوان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

جانب من فعاليات القوافل
جانب من فعاليات القوافل الثقافية بأسوان

قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية من خلال القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة للقرى المحرومة بفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد ادريس، بقرية وادى عبادى بمركز أدفو.

وقد تضمنت فعاليات اليوم الأول من القافلة ورشة حكى عن "ثورة ٢٣ يوليو" أدارها عماد عزت محمد تحدث عن ثورة يوليو والتى قام بها ضباط الجيش المصرى "الضباط الأحرار"، ومن مبادئ انجازات الثورة القضاء على "الإقطاع والاستعمار، سيطرة رأس المال على الحكم"، إقامة حياة ديمقراطية سليمة، إقامة جيش وطنى قوى، وعدالة إجتماعية، إنشاء أول وزارة للثقافة بعد الثورة.

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وأضاف من الإنجازات السياسية تأميم قناة السويس، السيطرة على الحكم وإعلان الجمهورية ومجانية التعليم، إنشاء مراكز البحث العلمى،  أعقبها أمسية شعرية للشاعر محمد يوسف حامد ألقى قصيدة بعنوان "خبر كاذب"و "متكتبيش على قبرى شاعر"، ثم قدم عرض مواهب من أطفال القرية فى "الشعر والغناء".

هذا إلى جانب إقامة ورشة حرف بيئية "أشغال خرز" المدربة إقبال حسين، بإستخدام الخرز وخيط الكوتنباريه، ومعرض كتب لإصدارت الهيئة.

وفى الختام قدمت فرقة السباعية للانشاد الدينى بقيادة حسين البيومى قدمت الفرقة مجموعة متنوعة من الابتهالات، والتواشيح والمدائح النبوية عن خير خلق الله سيدنا محمد (ص) ، الله صلى وسلم، يا أمنة بشراكي، سبحان من أعطاكي، و راحو المدينة وصلوا باب السلام، المسك فاح، الطيب من ذاك المقام، إلى المدينة" .

يأتي ذلك مع انطلاق وتدشين المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "مبادرة حياه كريمة" مع توجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق العدالة الثقافية فى كل ربوع مصر، وفى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة والفنون بالمناطق الحدودية الأكثر احتياجا للزاد الثقافى.

هذا وكان قد تعرض 3 أشخاص مساء الأحد لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم سيارتين أحدهما أجرة والأخرى نقل بطريق أبو سمبل الدولى جنوب أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. 

وكان قد  تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث على طريق أبو سمبل جنوب أسوان بالقرب من الكيلو 195 بين سيارة أجرة ميكروباص وأخرى نقل، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث. 

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الهيئة العامة لقصور الثقافة القوافل الثقافية

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