مستشار وزير السياحة تكشف تفاصيل إطلاق الحملة الدولية للسياحة المصرية.. فيديو

كشفت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، عن إطلاق الحملة الدولية للسياحة المصرية سبتمبر ٢٠٢١، بتكلفة ٩٠ مليون دولار، معقبة: "هي عبارة عن استراتيجية إعلامية طويلة المدى، تعمل على الترويج للسياحة المصرية في أنحاء العالم".



وأضافت سها بهجت في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذه الاستراتيجية عبارة عن تحالف كندي إنجليزي، ومدتها ٣ أعوام، مضيفة أن تم استلام المسودة الأولى ومناقشتها من قبل الخبراء المعنيين بهذا الملف وتحت رعاية وزير السياحة والآثار.

وتابعت مستشار وزير السياحة والآثار أن تم دراسة هذه الاستراتيجية على ١٢ الف سائح قبل إطلاقها، لذلك فإنها مبنية على أرض الواقع، مضيفة أن تم رصد كافة الفرص والتحديات الخاصة بقطاع السياحة لوضع الاستراتيجية العامة.

ونوهت سها بهجت على أن ما يميز هذه الاستراتيجية "الحملة" عن غيرها، أنها موجهة لكافة أنحاء العالم وليست بلد بعينها، مشيرة إلى قرار عودة السياحة بين موسكو ومصر والغردقة الذي سيطبق في سبتمبر القادم.

وعقبت مستشار وزير السياحة والآثار قائلة: " نرحب بعودة السياحة الروسية إلى مصر"، مشيرة إلى أنها تمثل ٣٠٪ من نسبة السياحة الوافدة إلى مصر، وذلك قبل جائحة كورونا.

https://youtu.be/ED1w2cNmoBQ