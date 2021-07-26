أولمبياد طوكيو.. أدهم حاتم وضحى هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة

ودع أدهم حاتم وضحى هاني ثنائي منتخب الريشة الطائرة منافسات الزوجي المختلط بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخسر زوجي مصر من زوجي هولندا سيلينا بييك وروبين تابلينج بشوطين دون رد جاءت نتائجهم 21-9 و21-4.



وودع الثنائي المنافسات من الدور الأول حيث خسرا في المباراة الأولى أمام زوجي الصين ثم في المباراة الثانية أمام زوجي كوريا الجنوبية.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.



وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

