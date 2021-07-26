روسيا تفوز على أمريكا 3-1 في منافسات الكرة الطائرة بأولمبياد طوكيو

فاز منتخب روسيا للكرة الطائرة على منتخب أمريكا بثلاثة أشواط مقابل واحد في المباراة التي جمعتهما ، اليوم /الاثنين /، على صالة/آرياكي أرينا/ في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية ضمن منافسات الكرة الطائرة "رجال" في أولمبياد طوكيو.



ونجح الدب الروسي في الانتصار خلال الشوط الأول بنتيجة 25-24، وتفوق في الشوط الثاني بنتيجة 27-25، وعاد المنتخب الأمريكي للمباراة وتفوق في الشوط الثالث بنتيجة 25-21، إلا أن روسيا حسمت المباراة لصالحها بالفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-23.



وتصدرت روسيا المجموعة موقتًا برصيد 6 نقاط في انتظار باقي مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد أمريكا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.



وتواجه روسيا في الجولة الثالثة منتخب البرازيل ،بينما تلعب أمريكا مع تونس يوم 28 يوليو الجاري.