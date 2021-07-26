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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير مناقيش الجبنة والزعتر بخطوات بسيطة

مناقيش الجبنة والزعتر
مناقيش الجبنة والزعتر

تعد مناقيش الجبنة والزعتر من الوصفات الشهية والمختلفة، ويمكن تحضيرها للأطفال كوجبة صحية للإفطار، كما يمكن إضافة الحشوات المختلفة التي تفضلها اسرتك.

وإليكم طريقة تحضير منافيش الجبنة والزعتر للشيف شربيني..

مقادير مناقيش الجبنة والزعتر


العجينة

3 كوب دقيق 

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 

بيضة 

½ كوب زبادي 

ماء دافئ للعجن 

2 ملعقة صغيرة خميرة 

ملعقة بيكنج باورد 

رشة ملح رشة 

سكر 

الحشوة

دقة زعتر 

زيت زيتون 

سمسم محمص 

جبنة حلوم 

جبنة شيدر 

 

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طريقة تحضير مناقيش الجبنة والزعتر


1- تخلط كل المقادير معًا وتعجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على خليط ناعم.

2- تغطى العجينة وتترك لترتاح مدة ساعة.

3- تقطع العجينة إلى كرات وتفرد وترص في صينية.

4- يخلط الزعتر مع السمسم مع زيت الزيتون ويوضع الخليط فوق العجين.

5- توضع الجبنة فوق الزعتر بنوعيها.

6- ثم تترك العجينة تختمر مرة أخرى.

7- توضع عجينة مناقيش الجبنة والزعتر في الفرن حتى تنضج وتقدم

 

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