زى المحترفين .. إليك طريقة عمل النجرسكو للشيف شربيني

ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة عمل أكلة النجرسكو حيث تعد من أكثر الوصفات التى تتواجد على مائدة السفرة في العزومات والمناسبات المختلفة.

يمتلك النجرسكو المزاق المميز الذي يجعله من أكثر الأكلات التي يحبها معظم الناس حتى الأطفال الصغار لذا فهى خيار رائع على سفرتك.

نقدم لكم طريقة عمل النجرسكو بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير النجرسكو



مكرونة

صدور دجاج

بصل

ثوم

دقيق

لبن

مشروم

بسلة

زعتر

زيت أو زبدة

مكعب مرقة

ملح

فلفل أسود

كريمة لباني



طريقة عمل النجرسكو

* في طاسة بها زيت طهى على النار حمري البصل ثم ضيفي الدجاج وقلبيهم جيدا مع المشروم