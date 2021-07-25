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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زى المحترفين .. إليك طريقة عمل النجرسكو للشيف شربيني

نجرسكو
نجرسكو

ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة عمل أكلة النجرسكو حيث تعد من أكثر الوصفات التى تتواجد على مائدة السفرة في العزومات والمناسبات المختلفة.

يمتلك النجرسكو المزاق المميز الذي يجعله من أكثر الأكلات التي يحبها معظم الناس حتى الأطفال الصغار لذا فهى خيار رائع على سفرتك.

نقدم لكم طريقة عمل النجرسكو بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير النجرسكو
 

مكرونة 

صدور دجاج 

بصل 

ثوم 

دقيق 

لبن 

مشروم 

بسلة 

زعتر 

زيت  أو زبدة

مكعب مرقة 

ملح 

فلفل أسود 

كريمة لباني 


طريقة عمل النجرسكو
*  في طاسة بها زيت طهى على النار حمري البصل ثم ضيفي الدجاج وقلبيهم جيدا مع المشروم

  • ضعي البسلة وملح وفلفل وزعتر وفي إناء آخر اسلقى المكرونة في ماء مغلي مع القليل من الملح والزيت ولاتضعى المكرونة في ماء بارد لأنه يجعلها تتعجن.
  • سيحي الزبدة في حلة على النار بنفس مقدار الدقيق وتقلب حتى يذوب ثم ضعي مكعب مرقة ثم  اللبن والكريمة اللباني وتوضع المكرونة على خليط الخضروات.
  • اضيفي رشة ملح وفلفل اسود ثم يوضع النجرسكو في طاجن وعليه صوص البشاميل وادخليه الفرن حتى اكتمال النضج.
النجرسكو طريقة عمل النجرسكو مقادير النجرسكو الشيف شربينى مكرونة

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