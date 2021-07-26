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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد محمد علاء في أحدث ظهور عبر الإنستجرام

من دبي..شاهد محمد علاء في أحدث ظهور عبر الإنستجرام

صدى البلد

شارك الفنان محمد علاء،جمهوره، بأحدث ظهور له، ونشر صورة جديدة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر علاء من دبي،بستايل كاجوال شبابي،وتفاعل معه عدد كبير من متابعينه بالإعجابات والتعليقات.

يذكر أن محمد علاء، أحد الفنانين الشباب المتألقين فى الفتره الأخيره، ولد في حلوان عام 1982.

وبدأ العمل الفني في عام 2005 من خلال مسلسل (رمال)، لكن بدايته السينمائية جاءت من خلال مشاركته في بطولة فيلم (الشياطين: العودة) مع الفنان شريف منير.

ثم توالت بطولاته السينمائية في أفلام : (واحد/صفر، تلك الأيام) كما توالت أعماله في التليفزيون في (الحارة، المواطن إكس، سر علني) الاختيار ٢ اللعبة الدايرة وكل ما نفترق أتنين فى الصندوق الا أَنا البرنس طاقه حب جمع سالم زى الشمس قمر هادى البدله أختفاء طلق صناعى سابع جار.

محمد علاء الفنان محمد علاء محمد علاء في أحدث ظهور

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