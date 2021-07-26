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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عالمة ومغنية وممثلة.. تريسي فنارا مرشحة للمقعد الثامن في أول رحلة مدنية إلى القمر

تريسي فنارا ترشح
تريسي فنارا ترشح للمقعد الثامن في أول رحلة للسكان للقمر

يبدو أن الرحلة الناجحة للملياردير جيف بيزوس في الفضاء والتي استغرقت حوالي 11 دقيقة فقط، في كبستوله الفضائية، ستكون البداية المشجعة للكثير من شركات الفضاء وشركات السياحة الفضائية للسفر كثيرا للفضاء واستكشافه، حيث بدأت بالفعل شركات بفتح باب الحجز للسفر للفضاء. 


وأثارت رحلة بيزوس للفضاء عدد من التساؤلات حول الأشخاص الذين قرروا السفر معه إلى الفضاء كان على رأسهم السيدة والي فانك، وهي قائدة المركبة، وكذلك الشاب أوليفر دايمن، الذي تخرج من المدرسة مؤخرا ويبلغ 18 عاما فقط، ولكن الأنظار سريعا ما اتجهت نحو شخص آخر مرشح للسفر للفضاء في الرحلة القادمة، وهي العالمة والممثلة، الدكتورة تريسي فنارا Tracy Fanara.  

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وتم اختيار الدكتورة تريسي فنارا لمقعد من ثمانية مقاعد اشتراها رجل أعمال ياباني ، والتي ستذهب لأول رحلة مدنية للسكان إلى القمر في عام 2023 ، والتي ستقوم بتنظيمها شركة سبيس إكس المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك. 


وبحسب تقرير من صحيفة ديلى ميل البريطانية فإن اختيار الدكتورة تريسي فنارا التي ستسافر للفضاء في مهمة تستغرق أسبوعًا حول القمر في عام 2023 ، هي مهندسة وعالمة أبحاث وتشغل منصب مدير النمذجة الساحلية للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. 


وتتعدد مواهب الدكتورة فنارا حيث تغني الراب ، وتبتكر فنًا مستوحى من الفضاء ، وظهرت في مشروع Marvel Comic dearMoon ، المملوك لشكة مارفل لإنتاج أفلام الخيال العلمي. 


وستبدأ الدكتورة تريسي فنارا رحلتها لاستكشاف الفضاء على أرض الواقع بعد سنوات من دراسته على الأرض حيث ستكون من ضمن ثمانية أشخاص مسافرين على رحلة شركة سبيس إكس عام 2023 ، والتي اشتراها بالكامل الملياردير يوساكو مايزاوا للقيام بمهمة حول القمر. 

Female artist-scientist is named a finalist for one of the eight seats on SpaceX flight to the moon | Daily Mail Online
 مواهب الدكتورة تريسي فنارا متعددة 


وحصلت فنارا على درجة الدكتوراه من جامعة فلوريدا ، وقد أمضت السنوات الست الماضية في إدارة برنامج أبحاث الصحة البيئية في مختبر Mote البحري وهي الآن مديرة النمذجة الساحلية للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي NOAA.


وشاركت فنارة في منشور على صفحتها باموقع انستجرام بعد اختيارها كمرشحة نهائية حيث قالت "أشعر بالتواضع الشديد لأخذي في الاعتبار هذه الفرصة الرائعة".

 

وفي مقابلة مع ديلى ميل قالت فنارا " آمل أن نتمكن من خلال هذه المجموعة من الأشخاص الموهوبين والمؤثرين ، من التعرف على الترابط بين جميع أنحاء الأرض والفضاء ، والعمل على توفير نوعية معينة للحياة للأجيال الحالية والمقبلة".

 

وأضافت فنارا أن "السفر إلى الفضاء أمر مخيف ولكن لدي ثقة كاملة في مهندسي سبيس إكس، لإحداث تأثير من خلال الفن والعلوم لجعل العالم مكانًا أفضل. 
 

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