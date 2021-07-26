أفضل علاج منزلي لـ الإمساك سريع المفعول

الإمساك هو حركات الأمعاء النادرة التي قد تكون مؤلمة أو صعبة، إلى جانب البراز الصلب، ومن الأسباب الشائعة للإمساك تشمل الوجبات الغذائية منخفضة في الألياف ، والآثار الجانبية للأدوية (مثل المخدرات، مضادات الاكتئاب ، مكملات الحديد ، حاصرات قنوات الكالسيوم وغيرها من الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم ، وبعض أنواع مضادات الحموضة، والعمليات الجراحية السابقة، وظروف طبية معينة بما في ذلك تضييق أو انسداد في الأمعاء الغليظة (القولون)، متلازمة القولون العصبي ( IBS ) أو مرض القولون الآخرين، الهرموني (الغدد الصماء) اضطرابات مثل الغدة الدرقية و مرض السكري ، والظروف العصبية.

1- دواء ملين للإمساك سريع المفعول

ينبغي استشارة الطبيب للحصول على المزمن الإمساك ، إذا كان لا تستجيب للعلاج المنزلي، يرافقه نزيف، آلام في البطن ، الغثيان والقيء ، وفقدان الوزن ، أو أثناء الحمل .

تشمل العلاجات الطبيعية والمنزلية للإمساك ما يلي:

إضافة الألياف إلى النظام الغذائي ،

زيادة السوائل وتمرين منتظم .

الأطعمة التي تزيد من الألياف في النظام الغذائي مفيدة في علاج حالات الإمساك الخفيفة، تشمل هذه الأطعمة الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات.



1- المسهلات المكونة للكتل ، على سبيل المثال ، ميثيل سلولوز (سيتروسيل) وسيلليوم محبة للماء (ميتاموسيل)

2- ملينات البراز مثل Colace و Surfak

3- ملينات زيوت التشحيم مثل الزيوت المعدنية (الفازلين السائل)

4- الملينات المنبهة هي الأسرع مفعولًا ، مثل الصبار ، كاسكارا (علاج الطبيعة) ، مركبات السينا (Ex-Lax ، Senokot ) ، bisacodyl ( Dulcolax ، Correctol ) ، وزيت الخروع

5- المسهلات أو الحقن الشرجية المالحة مثل أسطول الفوسفون الصودا وحليب المغنيسيوم وسيترات المغنيسيوم

نوع الاسموزي الملينات مثل GoLYTELY ، GlycoLax، و MiraLax

6- التحاميل مثل دوكوسات (Microenema)، بيساكوديل (دولكولاكس تحميلة)، وفوسفات الصوديوم ( الحقنة الشرجية).



ولكن هناك قلق من أن الإفراط في استخدام الملينات ، وخاصة الملينات المنشطة ، قد يكون له تأثير ضار على القولون ويزيد الإمساك سوءًا.

كما يمكن للأطفال والرضع عادةً الاستفادة من تعديل النظام الغذائي للمساعدة في تخفيف الإمساك، وغالبًا ما يمكن علاج الإمساك أثناء الحمل من خلال تغيير النظام الغذائي وممارسة الرياضة .





2- علاج الإمساك فورا

يمكن أن يكون لـ الإمساك تأثير سلبي خطير على نوعية الحياة ، وكذلك على الصحة الجسدية والعقلية، وهناك العديد من الطرق الطبيعية للمساعدة في تخفيف الإمساك، يمكن للناس القيام بذلك براحة في منازلهم .

1- شرب الماء

يمكن أن يؤدي الجفاف بانتظام إلى إصابة الشخص بالإمساك لمنع ذلك ، من المهم شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا .

عندما يصاب الشخص بالإمساك ، فقد يجد الراحة من شرب بعض المياه الغازية (الفوارة)، هذا يمكن أن يساعدهم على إعادة الترطيب وتحريك الأشياء مرة أخرى.

وجدت بعض الدراسات أن الماء الفوار أكثر فعالية من ماء الصنبور في تخفيف الإمساك، وهذا يشمل الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم أو عسر الهضم والأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن مجهول السبب .

2- تناول المزيد من الألياف ، وخاصة الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للتخمير

لعلاج الإمساك ، كثيرًا ما يطلب الأطباء من الناس زيادة تناول الألياف الغذائية، وذلك لأن زيادة تناول الألياف يزيد من حجم واتساق حركات الأمعاء ، مما يسهل مرورها، كما أنه يساعدهم على المرور عبر الجهاز الهضمي بسرعة أكبر .

في الواقع ، وجدت مراجعة أجريت عام 2016 أن 77٪ من الأشخاص المصابين بالإمساك المزمن استفادوا من تناول الألياف .

ومع ذلك ، فقد وجدت بعض الدراسات أن زيادة تناول الألياف يمكن أن تزيد المشكلة سوءًا، أفاد آخرون أن الألياف الغذائية تحسن من تواتر البراز ولكنها قد لا تساعد في أعراض الإمساك الأخرى ، مثل اتساق البراز والألم والانتفاخ والغازات.

3- ممارسة الرياضة

أفادت دراسات بحثية مختلفة أن التمرينات يمكن أن تساعد في تحسين أعراض الإمساك، وربطت الدراسات بين أنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة وزيادة خطر الإصابة بالإمساك، لهذا السبب ، يوصي بعض خبراء الرعاية الصحية بزيادة التمارين لتحريك البراز .

ومع ذلك ، لا تتفق جميع الدراسات على أن التمارين الرياضية تعالج الإمساك، لذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث، كما أفادت دراسات أخرى أنه على الرغم من أن التمرين لم يحسن دائمًا عدد المرات التي يذهب فيها الأشخاص إلى الحمام ، إلا أنها قللت من بعض الأعراض وحسّنت من جودة حياة الأشخاص .

3- علاج سريع للإمساك الشديد

1- اشرب القهوة وخاصة القهوة المحتوية على الكافيين

بالنسبة لبعض الناس ، قد يؤدي تناول القهوة إلى زيادة الرغبة في الذهاب إلى الحمام، وذلك لأن القهوة تحفز عضلات الجهاز الهضمي .

في الواقع ، وجدت دراسة واحدة عام 1998 أن القهوة التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تحفز الأمعاء بنفس الطريقة التي يمكن أن تحفز بها الوجبة، كان هذا التأثير 60٪ أقوى من شرب الماء و 23٪ أقوى من شرب القهوة منزوعة الكافيين .

قد تحتوي القهوة أيضًا على كميات صغيرة من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على منع الإمساك عن طريق تحسين توازن بكتيريا الأمعاء .

2- تناول أطعمة البروبيوتيك أو تناول مكملات البروبيوتيك

قد تساعد البروبيوتيك في منع الإمساك المزمن، البروبيوتيك هي بكتيريا حية ومفيدة تتواجد بشكل طبيعي في القناة الهضمية، وهي تشمل بكتيريا Bifidobacteria و Lactobacillus .

يمكن للناس زيادة مستوياتهم عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك، يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن من خلل في البكتيريا في أمعائهم، يمكن أن يساعد تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك في تحسين هذا التوازن ومنع الإمساك.

وجدت مراجعة أجريت عام 2019 أن تناول البروبيوتيك لمدة أسبوعين يمكن أن يساعد في علاج الإمساك وزيادة وتيرة البراز واتساق البراز .

4- التخلص من الإمساك في ثلاث دقائق

1- تناول الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك

البريبايوتكس هي ألياف كربوهيدراتية غير قابلة للهضم، تشمل البريبايوتكس قلة السكاريد والأنولين .

على الرغم من أن الألياف الغذائية تقلل الإمساك عن طريق تحسين قوام البراز وكتلته ، إلا أن البريبايوتكس لها آثارها من خلال تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تعمل ألياف البريبايوتك على تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق تغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء ، مما يعزز البروبيوتيك ويحسن توازن بكتيريا الأمعاء .

في الواقع ، قد تساعد بعض البريبايوتكس في زيادة تواتر حركات الأمعاء ، فضلاً عن جعل البراز أكثر ليونة .

تشمل الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتيك :

الهندباء

الخرشوف القدس

ثوم

بصل

موز

الكراث

حمص

المصدر medicinenet

medicalnewstoday