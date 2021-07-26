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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أهم أعطال نظام التبريد في السيارات

ارتفاع حرارة السيارة
ارتفاع حرارة السيارة

يعاني العديد من قائدي السيارات خلال فصل الصيف من مشاكل فى نظام التبريد بالسيارات، وبالتحديد ارتفاع درجة حرارة المحرك، وهى من أكثر الأعطال التي يعاني منها أصحاب السيارات.

 

وارتفاع درجة حرارة المحرك له أضرار عديدة قد تؤدي إلى تلف المحرك بشكل كلي وتوقفه عن العمل نهائيا، وهناك ثلاثة أعطال رئيسية لهذه المشكلة. 

 

ارتفاع ضغط خراطيم الردياتير

 

1- تلف التيرموستات ، فهو عبارة عن صمام يتحكم في مرور المياه من المحرك إلى الردياتير عند درجة حرارة معينة ، ويتلف بسبب استخدام مياه العادية من " الصنبور" بدلا من المياه الملونة الخاصة بالردياتير .

 

2- إنسداد الردياتير ، يؤدى إلى ارتفاع الضغط داخله وبالتالي ينتج عنه إرتفاع ضغط أنابيب المياه في السيارة وإرتفاع درجة الحرارة .

 

3- جوان المحرك ، عند تلفه يتسرب الضغط من غرف الإحتراق الى قنوات المياه الموجودة في رأس المحرك .

 

اختلاط الزيت مع الماء 

1- رأس المحرك : عند تلف أو وجود خلل في رأس المحرك قد يؤدي الى اندفاع الماء الى داخل خزان الزيت، وفي حالات أخرى قد يؤدي الى اندفاع الزيت الى داخل جيوب الماء في المحرك حتى يصل الى الردياتير .

 

2- مبرد الزيت : عند تلفه أو وجود خلل به يؤدي الى إختلاط الزيت مع الماء أو العكس.

 

خروج ماء الردياتير

وأهم الأسباب التي قد تسبب هذا العطل هي خلل في غطاء الردياتير ، و خلل أو إنسداد في الثيرموستات ، وانسداد الردياتير .

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