أصل الحكاية .. انطلاق صندوق مكافحة الإدمان عام 1991

جاءت فكرة انشاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من أجل حماية الشباب من براثن الادمان فى عام 1991 بناءاً على قرار رئيس الجمهورية رقم46 لسنة1991 تطبيقاً لما نص عليه القانون 122 لسنة 1989 .

و تنطلق رسالة الصندوق وخطة العمل به من الخطة الرسمية للدولة للقضاء علي مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات في مصر وفي ضوء هذا بعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي علي مواجهة الظاهرة من خلال برامج وآليات تسعي لمحاصرة كل مظاهرها وملاحقة كافة المستجدات التي تطرأ علي سياقها لوقاية شباب مصر من الوقوع في براثن المخدرات وحمايتهم من الانزلاق فيها ومد يد العون لمن يقع منهم في الإدمان للعودة به سليماً معافيا ومشاركاً في تنمية مجتمعه.

تطور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان طوال السنوات الماضية حتى وصل الان الى مستوى عالى من الحرفية فى طرق التعامل مع المدمنين والبرامج المختلفة التى يقدمها الصندوق التوعوية من أجل حماية المجتمع من خطر الإدمان .

تنوعت الطرق المختلفة للصندوق حيث تتمثل رؤية الصندوق فى " الحد من انتشار المخدرات فى المجتمع المصري، عبر تزويد أفراده بالوعى والمعرفة والمهارات الحياتية التي تمكنهم من مواجهة مغريات ومخاطر المخدرات، بحيث تتكامل جهوده مع كافة مؤسسات المجتمع سعيا نحو خفض الطلب على تعاطى المواد المخدرة ومنعه بشكل شامل ومتوازن ومتسق مع مجهودات خفض العرض، وبحيث تتاح الخدمات العلاجية ذات الجودة المرتفعة بشكل مجانى وعادل دون تمييز وبسرية تامة لضحايا إدمان المخدرات، وتعتمد الإجراءات الذكية الكفيلة باستمرار تعافى هؤلاء الضحايا وإعادة دمجهم مجتمعيا فى سبيل تحقيق مواجهة فعالة ومستدامة لمشكلة تعاطى وإدمان المخدرات".

و يتبع الصندوق نهجا شموليا متوازنا وفعالا يجمع بين جهود الوقاية والعلاج والتعافي الكامل ،وكذلك جهود تعزيز التعافي، والإجراءات الذكية المناسبة لإعادة إدماج المتعافين في المجتمع مرة أخرى عبر آليات التمكين الاقتصادي.

وتعنى جهود الصندوق فى إطار سعيه نحو تحقيق أهدافه ومبادئه بالأنشطة التالية: تطوير وتنفيذ السياسات العامة والنوعية فى مجال مكافحة وعلاج الإدمان وتطوير المنظومة التشريعية وبناء قاعدة معرفية حول قضية المخدرات، مع رسم برنامج متكامل للتقييم والمتابعة وتنفيذ البرامج والأنشطة للوقاية من التدخين والمخدرات، وإعداد الشباب وتمكينه من مناهضة التدخين والمخدرات ودعم دور المناهج التعليمية للوقاية من التدخين والإدمان، من خلال تضمينها مكون تعليمي يهدف لذلك وإتاحة وتوفير ودعم خدمات العلاج والتأهيل المجاني للمدمنين بالتعاون مع الشركاء المعنيين.

ويستند الصندوق إلى عدد من مبادئ العمل الأساسية، أهمها إشراك الشباب وتفعيل دورهم في جهود الوقاية والتركيز على الأسرة كمدخل أساسي لحماية الشباب من التدخين والمخدرات، ودعم دور الأسرة فى ذلك والاعتماد على الحوار المجتمعي وحشد جهود الجهات المعنية وشركائه الرئيسيين مثل وزارات الصحة والعدل والداخلية والتربية والتعليم وغيرهم من الوزارات وكذلك منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن، بما يمكن أن يعزز المبادرة المصرية فى هذا الصدد.