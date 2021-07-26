عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح مغاوري: ما حدث في تونس نتيجة تردي الوضع على مدار السنوات السابقة.. فيديو

تونس
تونس

قال صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك وضع متأزم في تونس والمشهد لا يدل أن الأمور تسير على ما يرام في تونس وما حدث في تونس جاء نتيجة تردي الوضع بها على مدار السنوات السابقة.

 


وأضاف مغاوري خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن الحكومة التونسية فشلت في التصدي لجائحة كورونا، مؤكدا أن تردي الأوضاع الصحية في البلاد هو الذي أدي إلي تعجل الرئيس التونسي في أخذ قراراته الأخيرة.

 

وأوضح مغاوري، أن الرئيس التونسي أكد على إنه ليس هناك مجال لتنافس مراكز القوي واستغلال الوضع الصحي الكارثي، لافتا إلي أن تونس منذ فترة كان لديها مراكز صحية متقدمة.

 

اقرا ايضا : مصطفى بكرى: فشل تجربة الإخوان في تونس يطوي صفحة الجماعة إلي غير رجعة

 

نشر النائب مصطفى بكري، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وكتب مصطفى بكرى: “فشل تجربة الإخوان في تونس، بعد فشل تجربتهم في مصر، يطوي إلي غير رجعة صفحة الجماعة وتابعيها في الحكم أو حتي في الوجود السياسي مرة أخري، الجماعة تباهت كثيرا بتجربتها في تونس، فإذا بهم نفس الوجوه، نفس الأفعال ”.

 

وأعلن الرئيس التونسي رفع الحصانة عن جميع أعضاء البرلمان الذي يرأسه رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، مشيرًا إلى أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

 

كما أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الإثنين، في بيان لها أن الرئيس التونسي قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يوما.


وكان أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

 

كما قرر الرئيس التونسي بحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.

 

وقال بيان الرئاسة التونسية:" الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية".

 

وتشهد تونس عودة متصاعدة للاحتجاجات بأغلب المحافظات، وتزايد دعوات حل البرلمان وإسقاط المنظومة الحاكمة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ما تسبب في إنهاء حالة هدود امتدت في تونس أشهرا.

الحكومة التونسية التواصل الاجتماعي جائحة كورونا مصطفى بكري مجلس النواب الرئيس التونسي راشد الغنوشي حركة النهضة

ترشيحاتنا

فرفشني يا ببلاوي.. حكاية سيارة 128 مع محمد هنيدي | صور

أخبار السيارات| مزاد سيارات حوادث جديد.. شيري تفوز بجائزة أكثر السيارات الصينية شعبية في روسيا.. تخفيضات جديدة على شانجان موديلات 2021

أسلم حديثا ولم يتعلم العربية ولا حفظ القرآن فكيف يصلي؟ الأزهر يرد

السيسي يوجه بتطوير منظومة المدارس الصناعية ورفع قدرات العاملين بها.. تفاصيل

انفوجراف| أبرز تصريحات وزير الزراعة أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

خماسية نظيفة .. الزمالك يتقدم على منتخب القسم الثاني في الشوط الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي ويهاجم موسيماني

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

طفلة تقتل والدها.. مباحث الوادي الجديد تكشف غموض جثة مزارع بالخارجة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

مفاجآت وكواليس وصور.. القصة الكاملة لمقتل راقصة التجمع وعلاقة « لورديانا » بالقضية

التربية والتعليم: 9 أكتوبر.. بدء العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

فيديو

إسقاط الإخوان وتغيير النظام.. مظاهرات تجتاح تونس "فيديوجراف"

قيس سعيد ينتفض ضد الإخوان .. ماذا يحدث في تونس "فيديوجراف"

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

اﻟﻤﺰﻳﺪ