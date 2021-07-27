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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على فرصة للدراسة بجامعة تورنتو في شمال إيطاليا عبر هذا الرابط

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

كشفت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافي في روما، بأن جامعة تورنتو شمال إيطاليا، قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه في العديد من التخصصات للعام الأكاديمى 2021/ 2022.

 

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وأوضحت أن آخر موعد للتقديم: 26 يونيو 2021 فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت إيطاليا، بينما للإطلاع على كافة شروط التقديم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقديم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
https://www.unitn.it/en/ateneo/1954/announcement-of-selection
https://webapps.unitn.it/Apply/en/Web/Home/dott
وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.


بينما كانت قد أفاد المكتب الثقافى بنيودلهى بأن معهد Indian Institute of Technology IIT- Delhi يرحب باستقبال دارسين مصريين للحصول على International PhD Fellowship programme IPFP والتى قد يبلغ عددها مايقرب من 450 منحه .


ولمزيد من التفاصيل وكيفيه التقدم لهذه المنح يرجى زياره الموقع الالكترونى الموضح بعد :

https://home.iitd.ac.in/
https://admission.examdevils.com/iit-delhi-phd-admission/

علما بان الاداره المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

وزارة التعليم العالي والبحث إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث المكتب الثقافي بروما جامعة ترونتو بشمال ايطاليا فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه

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