احصل على فرصة للدراسة بجامعة تورنتو في شمال إيطاليا عبر هذا الرابط

كشفت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافي في روما، بأن جامعة تورنتو شمال إيطاليا، قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه في العديد من التخصصات للعام الأكاديمى 2021/ 2022.



وأوضحت أن آخر موعد للتقديم: 26 يونيو 2021 فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت إيطاليا، بينما للإطلاع على كافة شروط التقديم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقديم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.unitn.it/en/ateneo/1954/announcement-of-selection

https://webapps.unitn.it/Apply/en/Web/Home/dott

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.



بينما كانت قد أفاد المكتب الثقافى بنيودلهى بأن معهد Indian Institute of Technology IIT- Delhi يرحب باستقبال دارسين مصريين للحصول على International PhD Fellowship programme IPFP والتى قد يبلغ عددها مايقرب من 450 منحه .



ولمزيد من التفاصيل وكيفيه التقدم لهذه المنح يرجى زياره الموقع الالكترونى الموضح بعد :

https://home.iitd.ac.in/

https://admission.examdevils.com/iit-delhi-phd-admission/

علما بان الاداره المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.