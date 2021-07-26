جامعة الجلالة: 300 حجرة جديدة للطلاب بالعام الدراسي 2021/ 2022

قال الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إنه تم تزويد الجامعة ب300 حجرة ليكون العدد الإجمالي للعام الأكاديمي 2021/2022 هو 600 حجرة للطلاب والطالبات بجامعة الجلالة، ضمن استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد.



وأضاف حيدر أن الجامعة نجحت في إجراء عدد من الاتفاقات الدولية مع الجامعات المصنفة عالميًا ذات السمعة والمكانة المتميزة للاستفادة منها في رفع كفاءة جودة التعليم المصرى، وذلك لتطبيق أحدث معايير الجودة العالمية في الخدمة التعليمية بالجامعات الأهلية الحديثة.



جدير بالذكر أن جامعة الجلالة، تضم كليات: (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم).

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس جامعة الجلالة، يتضمن أهم الإنجازات التي حققتها الجامعة منذ إنشائها، وبدء الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي الماضي.



وأشار التقرير، إلى أنه في إطار استعداد الجامعة لبدء العام الدراسي القادم 2022/2021 فقد قامت جامعة الجلالة بإعداد دراسة متكاملة عن البرامج التي سوف تتاح في العام الأكاديمي القادم، حيث تم إضافة بعض البرامج الحديثة إلى البرامج القائمة بالجامعة بالعام الحالي، كما قامت الجامعة بتجهيز معامل الكمبيوتر الخاصة بالاختبارات الالكترونية تماشيا مع استراتيجية الجامعة نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاختبارات والعملية التعليمية.



كما قامت الجامعة بتجهيز معامل المحاكاة بكلية الطب البشرى وكلية طب الاسنان بأحدث أجهزة المحاكاه للبدء في التدريب الإكلينيكي للطلاب، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة التي تم توفيرها في العام الأكاديمي الأول من معامل متقدمة وقاعات التدريس المزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية في كافة المجالات والبرامج الدراسية المتاحة في الجامعة بجانب مضاعفة عدد الحجرات الفندقية بالسكن الطلابي للطلاب والطالبات.